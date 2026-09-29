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Kronika

Ambasada e SHBA: Ambasadori Wendt merr detyrën në Shqipëri. Një kapitull i ri në marrëdhëniet mes dy vendeve

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Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka njoftuar zyrtarisht marrjen e detyrës nga ambasadori i ri amerikan në Shqipëri, Eric Wendt.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, ambasada ka ndarë pamje nga momenti i ngritjes së flamurit amerikan në rezidencën zyrtare, duke nënvizuar se kjo do sjellë dhe forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve.

“Një kapitull i ri fillon në Shqipëri! Roja e Sigurisë së Marinës ngriti flamurin amerikan mbi rezidencën zyrtare, ndërsa Ambasadori Wendt merr detyrën e tij. Nën Presidentin Trump, aleancat tona janë më të forta kur qëndrojmë së bashku, ndajmë përgjegjësinë dhe ndërtojmë një të ardhme më të begatë dhe më të sigurt për të dy kombet tona”, shkruan Ambasada e SHBA-së në Tiranë.

A new chapter begins in Albania! The Marine Security Guard raised the American flag over the official residence as Ambassador Wendt assumes his post. Under President Trump, our alliances are at their strongest when we stand together, share responsibility, and build a more prosperous and safer future for both our nations. 🇺🇸🤝🇦🇱

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