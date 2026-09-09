Amrabat largohet nga kombëtarja marokene: Nuk kam dëshirë të vazhdoj me këtë trajner
Sofyan Amrabat largohet nga kombëtarja marokene. Por kjo nuk është një tërheqje formale nga futbolli ndërkombëtar. Mesfushori, i cili iu bashkua Ajax si lojtar i lirë në ditët e fundit të afatit kalimtar, postoi një mesazh të gjatë në rrjetet sociale duke shpjeguar arsyet e largimit të tij: “Nuk jam i aftë të vazhdoj të përfaqësoj ekipin kombëtar me këtë trajner”.
Largimi i tij nga përfaqësuesja e Marokut thuhet se bazohet në një mosmarrëveshje të pazgjidhur me trajnerin Mohamed Ouabhi. Ish-lojtari i Fiorentinës, megjithatë, nuk e ka përjashtuar një thirrje në të ardhmen. Por nuk do të jetë për momentin.
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