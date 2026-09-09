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MLB

Philadelphia Phillies – Houston Astros: përmbledhje e ndeshjes, 8 shtator 2026

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Më 8 shtator 2026, Philadelphia Phillies u përballën me Houston Astros në një ndeshje që nisi me një pjesë të parë pa gola. Në pjesën e sipërme të raundit të parë, Yordan Álvarez fluturoi jashtë drejt qendrës së thellë dhe u kap nga Justin Crawford, ndërsa Jeremy Peña mori një strikeout swingues. Pas këtyre zhvillimeve, rezultati ishte 0-0.

Siç raporton Bleacher Report, skuadra e Phillies ka shfaqur formë të mirë me parregullsit e saj të startit, duke regjistruar ERA-n më të mirë në Ligën Kombëtare gjatë muajit e gjysmë të fundit, 2.79. Sipas të njëjtave të dhëna, Andrew Painter ka qenë i fortë qëkur u rikthye në ekip, me një ERA 3.12 në shtatë startet e fundit. Gjithashtu para ndeshjes u njoftua se trajneri i brendshëm Bobby Dickerson do të shërbente si trajner i bazës së parë për disa ditë, pasi Paco Figueroa përballet me një lëndim të hipit, megjithëse Figueroa do të mbetet në stol.

Para fillimit të ndeshjes, Phillies njoftuan dhënien e çmimeve Heart & Hustle për Brandon Marsh dhe Luis Arraez, si vlerësim për pasionin dhe përkushtimin e tyre. Pas dy goditjeve në pjesën e parë dhe me dinamikën e ndeshjes ende të hapur, mjedisi i lojës mbeti i ftohtë dhe pritshmëritë janë që takimi të zhvillohet në vijim.

Për të ndjekur rezultatet, statistikat dhe zhvillimet e mëtejshme të këtij takimi, informacionet pasuese u raportuan nga Bleacher Report.

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