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MLB

Yankees 1-0 ndaj Rockies në rikthimin e Aaron Judge

· 2 min lexim

Më 8 shtator 2026, në Yankee Stadium, New York Yankees po udhëhiqnin 1-0 ndaj Colorado Rockies në një ndeshje që vazhdonte në pjesën e dytë. Sipas tabelës së ndeshjes në atë moment, Yankees kishin një goditje dhe asnjë gabim, ndërsa Rockies nuk kishin goditje dhe regjistruan dy gabime defensivë.

Siç raporton Bleacher Report, në fillim të ndeshjes Luis García bëri një single në pjesën e majtë-qendër dhe u avancua deri në të tretën. Cody Bellinger shënoi pas një gabimi fushor dhe një gabimi në hedhje nga Jake McCarthy. Po ashtu, Ben Rice u godit nga topi, ndërsa Aaron Judge u rikthye në renditje dhe u eliminua duke bërë strikeout në at-batin e tij të parë që nga 31 maji, pas një mungese prej 84 ndeshjesh.

Gjatë atij segmenti të lojës kishte edhe elemente të tjera: Bellinger më pas goditi në një forcë drejt bazës së parë që rezultoi me daljen e Ben Rice në të dytën. Në skenë doli edhe Cam Schlittler, i cili kishte hedhur 11 hedhje në atë fazë të ndeshjes.

Takimi vazhdonte dhe vëmendja mbetej tek performanca e stafit të hedhjes dhe ndikimi i rikthimit të Judge te ofensiva e Yankees; të rejat dhe përditësimet mbi këtë ndeshje u raportuan nga Bleacher Report.

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