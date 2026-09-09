Napoli-Arsenal, anulohet konferenca për shtyp e Arteta-s
Konferenca për shtyp e trajnerit të Arsenalit, Mikel Arteta, dhe Riccardo Calafiorit, në prag të ndeshjes së Ligës së Kampionëve në stadiumin Maradona kundër Napolit, u anulua për shkak të një vonese të fluturimit nga Londra.
Fluturimet në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar po përjetojnë vonesa dhe anulime për shkak të një problemi teknik me kontrollin e trafikut ajror, duke prekur disa aeroporte, përfshirë Heathroë dhe Gatwick. “Topçinjtë” nuk arrijnë dot në stadium brenda afatit kohor të përcaktuar nga UEFA.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.