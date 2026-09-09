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09 Sep 2026
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Sporti

Napoli-Arsenal, anulohet konferenca për shtyp e Arteta-s

· 1 min lexim

Konferenca për shtyp e trajnerit të Arsenalit, Mikel Arteta, dhe Riccardo Calafiorit, në prag të ndeshjes së Ligës së Kampionëve në stadiumin Maradona kundër Napolit, u anulua për shkak të një vonese të fluturimit nga Londra.

Fluturimet në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar po përjetojnë vonesa dhe anulime për shkak të një problemi teknik me kontrollin e trafikut ajror, duke prekur disa aeroporte, përfshirë Heathroë dhe Gatwick. “Topçinjtë” nuk arrijnë dot në stadium brenda afatit kohor të përcaktuar nga UEFA.

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