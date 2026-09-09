Tyler Seguin: Dëmtimi i ACL ishte sfida më e madhe në karrierën e tij
Tyler Seguin thotë se rikuperimi nga operacioni i ligamentit të kryqëzuar të gjurit ka qenë më i vështiri prej dëmtimeve që ka përjetuar gjatë karrierës së tij në NHL. Sulmuesi 34-vjeçar e përshkroi procesin si më të ndryshmin dhe më sfiduesin, duke theksuar luhatjet emocionale dhe fizike që shoqërojnë shërimin afatgjatë.
Siç raporton nhl, Seguin pësoi dëmtimin në gju të djathtë më 2 dhjetor 2025, në një përplasje me mbrojtësin Vladislav Gavrikov gjatë humbjes 3-2 pas orës normale kundër New York Rangers. Ai u nënshtrua operacionit dy javë më vonë; kohëzgjatja mesatare e rikuperimit nga ky lloj ndërhyrjeje shkon rreth nëntë muaj, por Seguin nuk deshi të angazhohej nëse do të jetë i gatshëm për ndeshjen hapëse të sezonit më 2 tetor kundër St. Louis Blues, duke thënë se po punon ditë pas dite dhe do të shohë përparimin e tij.
Gjatë verës ai pati një përkeqësim në mes të qershorit, që e ndaloi përkohësisht nga akulli, por më pas riktheu stërvitjen dhe në javët e fundit është parë duke rrëshqitur së bashku me shokët e skuadrës në qendrën stërvitore të Stars në Frisco, Texas. Klubi dhe lojtari po tregohen të kujdesshëm dhe nuk po nxitohen për vendime afatgjata mbi rolin e tij në formacion.
Seguin i rikthehet mendjes edhe dëmtimeve të mëparshme: në 2020 i ishte thyer labrumi i hipit gjatë rrugëtimit për në Finalen e Kupës Stanley dhe iu nënshtrua artroskopisë së hipit dhe riparimit të labrumit më 2 nëntor 2020, që e la jashtë pjesës më të madhe të sezonit 2020-21. Në dhjetor 2024 ai u operua përsëri në anën tjetër të hipit dhe u rikthye për ndeshjen e fundit të sezonit, duke luajtur më pas në të gjitha 18 ndeshjet e playoff-it. Sezonin e kaluar e përfundoi pas 27 ndeshjesh për shkak të dëmtimit të ACL.
Menaxheri i përgjithshëm Jim Nill ka vlerësuar përparimin e Seguin dhe e ka cilësuar rikthimin e tij si pozitiv, duke përmendur edhe zotësitë e lojtarit në sedilje, vënien në shënjestër dhe fleksibilitetin në pozicione. Seguin vetë ka folur për rëndësinë e mbështetjes dhe për faktin që rruga e rikuperimit është e gjatë dhe me ulje-ngritje, por ndihet mirë dhe krenar për punën që ka bërë. Sipas nhl, klubi do ta monitorojë vazhdimisht përparimin e tij dhe çdo vendim për pjesëmarrjen e tij në ndeshjen hapëse do të merret ditë pas dite.
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