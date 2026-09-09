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Sporti

Interi i “dhuron” fitoren Realit, triumfojnë City, Dortmund e Betis

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Fushata e Interit në Ligën e Kampionëve u hap me një humbje kundër Real Madridit. Skuadra e Chivu humbi 2-1 ndaj formacionit të José Mourinho në Santiago Bernabeu, ku Mbappé dhe Valverde shënuan golat vendimtarë në pjesën e parë, ndërsa goli i Carlos Augusto në pjesën e dytë shërbeu vetëm për të ngushtuar diferencën.

Jones humbi një top në një zonë të rrezikshme, ndërsa Bisseck nuk arriti të rikuperojë, me Mbappé që mposhti Martinezin në minutën e 14-të.

Në minutën e 23-të, gabimi tronditës i Martinezit i hap derën e një epërsie 2-0 të Realit. Portieri zikaltër tenton të mashtrojë Valverden, por e humbet topin duke i dhënë mundësi uruguaianit të shënojë.

Në pjesën e dytë, në minutën e 77-të, Lautaro ndërton me Bisseck në të djathtë dhe më pas jep një asist në qendër të zonës, të cilin Carlos Augusto e shndërron në gol. Në minutat e fundit, Diomandé vë në provë përsëri Martinezin, ndërsa Courtois bën një pritje vendimtare ndaj Mkhitaryan në minutën e 90-të.

Fishkëllima e fundit konfirmon kështu fitoren 2-1 për Real Madridin, e cila i shkakton Interit humbjen e parë në këtë sezon të Ligës së Kampionëve.

Në ndeshjet e tjera të ditës së parë, një sukses 2-0 i Mançester Sitit në fushën e Portos. Dopieta e Haaland vendosi ndeshjen. Borussia Dortmund mposhti Villarrealin 3-2 me protagonist Guirassy. Sukses edhe për Aston Villa, e cila fitoi 3-2 në fushën e Club Brugge. AEK i Athinës fiton 1-0 ndaj Laskut, Lille humbi me rezultatin 3-2 ndaj Real Betis.

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