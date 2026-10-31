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Politika

Analisti: Protesta mbaroi ditën që u ekspozua Berisha, ja pse Rama ndihet komod

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ditën që

“Ditën që Berisha u ekspozua si personi që ishte pjesëmarrës organizator dhe furnizues i protestës studentore, pra u bë i dukshëm, ku mori përsipër shkatërrimin në Tiranë, nga ky moment protesta dështoi, mbaroi”, kështu u shpreh për ABC News analisti Arben Meçe, ndërsa komentoi zhvillimet e fundit nga protesta në Tiranë.

Meçe shtoi se edhe pritshmëria e protestave nga Berisha, do jetë gjithmonë e në rënie.

“Nëse Rama sot është komod, është pikërisht kur përballë i del Berisha me të gjitha format e tij të luftës politike që kanë vetëm dhunë, shkatërrim, antishqiptarizëm. Të gjitha këto janë të dënueshme nga ana e qytetarit. Rama është komod, Berisha do vijojë luftën e vet, dhe me të drejtë disa studentë i thonë se nuk jeni gjë tjetër vetëm se shuarësit e protestës nga ana e qeverisë” tha ai.

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