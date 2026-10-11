«And Still, Another After» hapet në Bangkok: Qendra e Artit Jim Thompson sjell brezin e ri të artistëve
Ekspozita në grup, e kuruar nga Rinrada Na Chiangmai, mbledh artistë të rinj të Tajlandës dhe Azisë Juglindore që reflektojnë mbi krizën ekonomike, migracionin, ekologjinë dhe punën; qëndron e hapur deri më 29 mars 2027.
Qendra e Artit Jim Thompson në Bangkok hapi më 10 tetor 2026 ekspozitën në grup «And Still, Another After», siç njofton Qendra e Artit Jim Thompson. Ekspozita, e cila do të qëndrojë e hapur deri më 29 mars 2027, zhvillohet në ambientet e qendrës dhe në Bibliotekën William Warren, në të njëjtin kompleks historik me Muzeun-Shtëpi Jim Thompson.
E kuruar nga Rinrada Na Chiangmai, ekspozita mbledh vepra nga artistë të rinj të Tajlandës dhe Azisë Juglindore — mes tyre Bhumikorn Kongtaveelert, Pitchada Poolsawad, Piyatida Piyamassakul, Pakapat Limlertphonboon, Sareena Sattapon, Nat Setthana, Marisa Srijunpleang dhe PLERN VERN — dhe shtron pyetjen se si brezi i ri ndeshet me kushtet shoqërore, ekonomike dhe ekologjike të trashëguara nga e shkuara e afërt.
Veprat — video, fotografi, zë, instalacione dhe ndërhyrje hapësinore — prekin efektet e vazhdueshme të krizës financiare, paqëndrueshmërisë politike, migracionit, konflikteve kufitare dhe transformimit ekologjik, duke lidhur materialet e jetës së përditshme me pyetje mbi punën, përkatësinë, peizazhin dhe mbijetesën.
Vendndodhja në qendër të Bangkokut, ngjitur me ish-shtëpinë e James H. W. Thompson — arkitektit amerikan që ringjalli industrinë e mëndafshit tajlandez dhe mblodhi gjashtë shtëpitë tradicionale tajlandeze prej druri të kompleksit në vitet 1958–1959 — i jep ekspozitës një kontekst të veçantë: dialogun mes trashëgimisë së Bangkokut historik dhe zërave më të rinj të skenës së artit të Azisë Juglindore.
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