☁️
Tiranë 20°C · Vranët 11 Tetor 2026
S&P 500 7,812 ▲0.59%
DOW 51,655 ▲0.83%
NASDAQ 27,366 ▲0.64%
NAFTA 91.85 ▲0.39%
ARI 4,216 ▲1.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964
₿ CRYPTO
BTC $83,058 ▲ +0.33% ETH $2,504 ▲ +0.32% XRP $1.3941 ▼ -0.99% SOL $109.4300 ▼ -0.49%
S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.85 ▲0.39 % ARI 4,216 ▲1.43 % S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.85 ▲0.39 % ARI 4,216 ▲1.43 %
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964
11 Tet 2026
Breaking
HAPËSIRË – Planeti Feniks një botë e krijuar nga hiri i një ylli Rama: Synoj të bëhem kryeministër i Kosovës SHBA – Trump kërkon një president të ri për Ukrainën pas kundërshtimeve të Zelenskyt ndaj marrëveshjes për naftën ruse Elbasani, trajneri Gvozdenoviç: 7 pikë janë shumë pak Skënderbeu, trajneri Ahmataj: Rezultatet mungojnë, por…
Menu
Ekspozita

«And Still, Another After» hapet në Bangkok: Qendra e Artit Jim Thompson sjell brezin e ri të artistëve

Ekspozita në grup, e kuruar nga Rinrada Na Chiangmai, mbledh artistë të rinj të Tajlandës dhe Azisë Juglindore që reflektojnë mbi krizën ekonomike, migracionin, ekologjinë dhe punën; qëndron e hapur deri më 29 mars 2027.

· 2 min lexim
Shtëpia-Muzeu Jim Thompson në Bangkok; në të njëjtin kompleks hapet ekspozita «And Still, Another After»

Qendra e Artit Jim Thompson në Bangkok hapi më 10 tetor 2026 ekspozitën në grup «And Still, Another After», siç njofton Qendra e Artit Jim Thompson. Ekspozita, e cila do të qëndrojë e hapur deri më 29 mars 2027, zhvillohet në ambientet e qendrës dhe në Bibliotekën William Warren, në të njëjtin kompleks historik me Muzeun-Shtëpi Jim Thompson.

E kuruar nga Rinrada Na Chiangmai, ekspozita mbledh vepra nga artistë të rinj të Tajlandës dhe Azisë Juglindore — mes tyre Bhumikorn Kongtaveelert, Pitchada Poolsawad, Piyatida Piyamassakul, Pakapat Limlertphonboon, Sareena Sattapon, Nat Setthana, Marisa Srijunpleang dhe PLERN VERN — dhe shtron pyetjen se si brezi i ri ndeshet me kushtet shoqërore, ekonomike dhe ekologjike të trashëguara nga e shkuara e afërt.

Veprat — video, fotografi, zë, instalacione dhe ndërhyrje hapësinore — prekin efektet e vazhdueshme të krizës financiare, paqëndrueshmërisë politike, migracionit, konflikteve kufitare dhe transformimit ekologjik, duke lidhur materialet e jetës së përditshme me pyetje mbi punën, përkatësinë, peizazhin dhe mbijetesën.

Vendndodhja në qendër të Bangkokut, ngjitur me ish-shtëpinë e James H. W. Thompson — arkitektit amerikan që ringjalli industrinë e mëndafshit tajlandez dhe mblodhi gjashtë shtëpitë tradicionale tajlandeze prej druri të kompleksit në vitet 1958–1959 — i jep ekspozitës një kontekst të veçantë: dialogun mes trashëgimisë së Bangkokut historik dhe zërave më të rinj të skenës së artit të Azisë Juglindore.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu