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Sporti

Anglia, Saka i rikthehet Kupës së Botës: Humbja kundër Argjentinës është një plagë

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Bukayo Saka ende nuk e ka kapërcyer humbjen në gjysmëfinalen e Kupës së Botës. Pavarësisht një fushate më shumë se pozitive në Amerikë, Meksikë dhe Kanada, kombëtarja e “Tre Luanëve” nuk ishte plotësisht e kënaqur. Kishin një shans për të arritur në finale, por Argjentina përmbysi disavantazhin dhe i detyroi anglezët të luanin “mini-finalen”.

“Ende kemi një plagë për të shëruar”, konfirmoi Saka. “Një herë që beson… kishim besimin dhe unitetin e duhur për të arritur objektivin. E gjithë Anglia besoi në të. Pavarësisht përpjekjeve për të ecur përpara, është e qartë se plaga mbetet. Do të shërohet me kalimin e kohës”.

Ekipi i Tuchel mundi Francën në ndeshjen për vendin e tretë. Ajo ndeshje ishte argëtuese, duke përfunduar me një fitore dramatike 6-4 për Anglinë.

E katërta në renditjen e FIFA-s, Anglia do të përballet me fituesen e sapokurorëzuar të Kupës së Botës, Spanjën, në një ndeshje spektakolare. Ndeshja do të luhet në Ëembley të shtunën, më 26 shtator: “Duam ta lëmë pas Kupën e Botës dhe mezi presim ndeshjet e reja ndërkombëtare me fokus të plotë”, sqaroi Saka.

Fokusi i lojtarit të lindur në vitin 2001 është përqendruar në secilën prej katër ndeshjeve që skuadra e Thomas Tuchel do të përballet. Pas Spanjës, Tre Luanët do të përballen me Republikën Çeke (dy herë) dhe Kroacinë.

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