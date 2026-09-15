☁️
Tiranë 19°C · Vranët 15 Shtator 2026
S&P 500 7,620 ▼0.48%
DOW 52,421 ▼0.29%
NASDAQ 26,186 ▼0.56%
NAFTA 102.95 ▲1.54%
ARI 4,353 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $77,821 ▲ +0.19% ETH $2,507 ▼ -0.26% XRP $1.4197 ▲ +3.64% SOL $101.8300 ▲ +0.82%
S&P 500 7,620 ▼0.48 % DOW 52,421 ▼0.29 % NASDAQ 26,186 ▼0.56 % NAFTA 102.95 ▲1.54 % ARI 4,353 ▲0.03 % S&P 500 7,620 ▼0.48 % DOW 52,421 ▼0.29 % NASDAQ 26,186 ▼0.56 % NAFTA 102.95 ▲1.54 % ARI 4,353 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
15 Sht 2026
Breaking
Kadaif tradicional me arra dhe sherbet — ëmbëlsira orientale me petë të holla Roman Reigns mbron titullin kryesor të WWE ndaj Penta në Mexico City, pavarësisht reagimit të tifozëve Aaron Judge: Cam Schlittler meriton Cy Young dhe mund të jetë edhe kandidat për MVP të Ligës Amerikane Thomas Magnusson: Portierët duhet të pranojnë kaosin për të zhvilluar kreativitetin Travis Kelce ngjitet në vendin e dytë për jardat e pritura të tight end-ave në histori
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Tre të vrarë, përfshirë dy fëmijë, nga sulmet ajrore të koalicionit saudit në provincën Taiz të Jemenit

· 1 min lexim

Tri persona, përfshirë dy fëmijë, janë vrarë nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen, raportoi televizioni al-Masirah i drejtuar nga Huthi-t. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, dy persona të tjerë u plagosën në sulmet që goditën distriktet Dhubab dhe Maqbanah në provincën jugperëndimore të Taizit.

Ndërkohë, forcat e armatosura të lidhura me qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit kanë rimarrë pozicione nga Huthi-t dhe po përparojnë në provincë, ndërsa përleshjet po intensifikohen.

Rrënoja pas sulmeve ajrore në Jemen (foto ilustruese)

Përshkallëzimi në Jemen vjen në një moment kritik të luftës së gjerë rajonale: Huthi-t, të mbështetur nga Irani, morën së fundmi ishujt Hanish në Detin e Kuq jugor dhe po forcojnë kontrollin mbi bregdetin perëndimor, ndërsa aviacioni saudit dhe jemenas kanë shtuar bombardimet ndaj objektivave të Huthi-t.

Këto zhvillime rrezikojnë të thellojnë edhe më tej krizën humanitare në Jemen, ku mijëra njerëz janë zhvendosur nga luftimet e fundit.

Burimi: Al Jazeera

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu