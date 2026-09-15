Tre të vrarë, përfshirë dy fëmijë, nga sulmet ajrore të koalicionit saudit në provincën Taiz të Jemenit
Tri persona, përfshirë dy fëmijë, janë vrarë nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen, raportoi televizioni al-Masirah i drejtuar nga Huthi-t. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, dy persona të tjerë u plagosën në sulmet që goditën distriktet Dhubab dhe Maqbanah në provincën jugperëndimore të Taizit.
Ndërkohë, forcat e armatosura të lidhura me qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit kanë rimarrë pozicione nga Huthi-t dhe po përparojnë në provincë, ndërsa përleshjet po intensifikohen.
Përshkallëzimi në Jemen vjen në një moment kritik të luftës së gjerë rajonale: Huthi-t, të mbështetur nga Irani, morën së fundmi ishujt Hanish në Detin e Kuq jugor dhe po forcojnë kontrollin mbi bregdetin perëndimor, ndërsa aviacioni saudit dhe jemenas kanë shtuar bombardimet ndaj objektivave të Huthi-t.
Këto zhvillime rrezikojnë të thellojnë edhe më tej krizën humanitare në Jemen, ku mijëra njerëz janë zhvendosur nga luftimet e fundit.
Burimi: Al Jazeera
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