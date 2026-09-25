Araghchi takon në Nju Jork ministrin e jashtëm egjiptian Abdelatty: në tryezë Palestina, agresioni izraelit dhe forcimi i lidhjeve Iran–Egjipt
Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi u takua pasditen e së enjtes në Nju Jork me homologun e tij egjiptian Badr Abdelatty, në margjinat e segmentit të nivelit të lartë të Asamblesë së 81-të të Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në qendër të bisedimeve ishin çështja palestineze dhe zgjerimi i lidhjeve dypalëshe midis Teheranit dhe Kajros, sipas agjencisë iraniane të lajmeve WANA.
Araghchi theksoi përgjegjësinë morale dhe juridike-ndërkombëtare të të gjitha vendeve, në veçanti të vendeve islamike, për të ndalur atë që ai e quajti gjenocidi i popullit palestinez. Ai e përshkroi çështjen palestineze si krizën më të madhe humanitare dhe morale të botës bashkëkohore, duke thënë se të gjitha vendet janë të detyruara të përballen me okupimin, të ndihmojnë realizimin e së drejtës së popullit palestinez për vetëvendosje dhe të mbështesin krijimin e një shteti të pavarur palestinez me kryeqytet Al-Qudsin.
Kreu i diplomacisë iraniane iu referua gjithashtu agresionit izraelit kundër Libanit, Sirisë dhe vendeve të tjera të rajonit, duke theksuar nevojën për forcimin e koordinimit mes vendeve rajonale, përfshirë në Kombet e Bashkuara dhe në Organizatën e Bashkëpunimit Islamik, për të përballuar ekspansionizmin izraelit dhe sulmet ndaj sigurisë dhe stabilitetit rajonal.
Të dy ministrat shkëmbyen pikëpamje edhe për forcimin e marrëdhënieve Iran–Egjipt dhe bashkëpunimit dypalës, në një kohë kur të dy vendet po intensifikojnë kontaktet diplomatike për krizat e rajonit — nga Gaza dhe Jemeni deri te kriza iraniane dhe siguria e lundrimit detar. Takimi vjen në një javë të ngarkuar diplomatike në Nju Jork, ku si presidenti iranian Masoud Pezeshkian ashtu edhe Araghchi po e përdorin asamblenë për të paraqitur pozicionin e Teheranit mbi luftën me SHBA-në.
Egjipti ka luajtur vitet e fundit një rol kyç ndërmjetësues në përpjekjet për armëpushim në rajon, dhe Kajroja ka përsëritur se nuk ka zgjidhje ushtarake për çështjen bërthamore iraniane dhe për krizat e tjera rajonale, duke kërkuar përparësimin e zgjidhjeve politike dhe dialogut.
Burimi: WANA
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