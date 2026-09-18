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18 Sht 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Aramco njofton dy rafinatorë evropianë se nuk do të marrin naftë muajin e ardhshëm — goditje e re për eksportet saudite, raporton Bloomberg

Vendimi vjen një javë pasi sulmi me dron mbylli tubacionin East-West; burimet thonë se ndërprerja e eksportit po e thellon krizën globale të furnizimit.

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Objekti i përpunimit të naftës Khurais në Arabinë Saudite (imazh satelitor). Foto: Planet Labs / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Kompania shtetërore saudite e naftës Aramco ka njoftuar të paktën dy klientë të saj evropianë, pronarë rafinerish, se nuk do t’u dërgojë naftë bruto muajin e ardhshëm, sipas burimeve të cituara nga Bloomberg. Lajmi u bë publik sot në liveblog-un e Al Jazeera-s për luftën në Iran (përditësimi i orës 14:50 GMT).

Vendimi vjen vetëm një javë pas sulmit me dron që detyroi mbylljen e përkohshme të tubacionit East-West — arteria strategjike që transporton naftën saudite përtej gadishullit arabik drejt porteve të Detit të Kuq. Tubacioni, kapaciteti i të cilit ishte rritur pikërisht për të zbutur ndërprerjet në Hormuz, u kthye në një tjetër plagë për eksportet e mbretërisë.

Sipas Bloomberg-ut, mbyllja e tubacionit i dha një goditje të rëndë eksportit saudit, në një kohë kur Ngushtica e Hormuzit mbetet praktikisht e bllokuar — të enjten vetëm katër anije tregtare e kaluan ngushticën, niveli më i ulët i regjistruar ndonjëherë.

Kufizimi i furnizimit po ushtron presion të ri mbi çmimet ndërkombëtare dhe forcon frikën se kriza energjetike globale, e nxitur nga lufta SHBA–Iran, do të thellohet pikërisht kur Evropa përgatitet për muajt e dimrit.

Analistët paralajmërojnë se ndërprerja e zgjatur e dy rrugëve kryesore të eksportit — Hormuzi dhe tubacioni East-West — mund të lërë miliona fuçi në ditë jashtë tregut, duke e bërë “rrugën anësore” përmes transferimeve anije-më-anije pranë Omanit të vetmen zgjidhje të përkohshme.

Burimi: Bloomberg (përmes Al Jazeera) — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/18/iran-war-live-trump-weighs-big-decision-on-iran-tanker-hit-in-hormuz

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