Arbeloa justifikohet: Faull shumë i qartë ndaj Mendy, penallti e pastër te rasti i Brahimit
Álvaro Arbeloa analizoi barazimin e ekipit të tij në “Villamarín”, duke u ndalur te polemikat: “Për mua është shumë i qartë faulli ndaj Mendy. Në situata të tilla mjafton pak kontakt për të të destabilizuar, por për këtë duhet ta kuptosh futbollin. Problemi është se ata që vendosin nuk e kuptojnë. Është një zhgënjim, si shumë herë të tjera. Kishte edhe një penallti të qartë në pjesën e parë për ne, me të cilën mund ta mbyllnim ndeshjen”.
Për episodin me Brahim Díaz: “Ishte penallti shumë e qartë, me dorën e hapur të Ricardo Rodríguez në një goditje të Brahimit. Nuk ka shumë për të parë, është penallti evidente”. Trajneri shtoi për aksionin e fundit: “Mendy kishte fituar pozicionin; mjafton një prekje e lehtë në krah”.
Për Kylian Mbappé: “Nuk kam asnjë ide, kishte shqetësime, do ta shohim si evoluon”. Për pikët e humbura: “Kur rezultatet janë kaq të ngushta, ndodhin këto gjëra. Nuk kemi shumë fat”. Mbi mungesën e Dani Ceballos: “Unë zgjedh gjithmonë ata që i konsideroj të përshtatshëm”.
