S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 94.40 ▼1.51%
ARI 4,741 ▲0.36%
EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013
BTC $77,468 ▼ -0.46% ETH $2,314 ▼ -0.06% XRP $1.4320 ▼ -0.02% SOL $86.3200 ▲ +0.87%
S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 % S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 %
EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013 EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013
Arbeloa justifikohet: Faull shumë i qartë ndaj Mendy, penallti e pastër te rasti i Brahimit

Álvaro Arbeloa analizoi barazimin e ekipit të tij në “Villamarín”, duke u ndalur te polemikat: “Për mua është shumë i qartë faulli ndaj Mendy. Në situata të tilla mjafton pak kontakt për të të destabilizuar, por për këtë duhet ta kuptosh futbollin. Problemi është se ata që vendosin nuk e kuptojnë. Është një zhgënjim, si shumë herë të tjera. Kishte edhe një penallti të qartë në pjesën e parë për ne, me të cilën mund ta mbyllnim ndeshjen”.

Për episodin me Brahim Díaz: “Ishte penallti shumë e qartë, me dorën e hapur të Ricardo Rodríguez në një goditje të Brahimit. Nuk ka shumë për të parë, është penallti evidente”. Trajneri shtoi për aksionin e fundit: “Mendy kishte fituar pozicionin; mjafton një prekje e lehtë në krah”.

Për Kylian Mbappé: “Nuk kam asnjë ide, kishte shqetësime, do ta shohim si evoluon”. Për pikët e humbura: “Kur rezultatet janë kaq të ngushta, ndodhin këto gjëra. Nuk kemi shumë fat”. Mbi mungesën e Dani Ceballos: “Unë zgjedh gjithmonë ata që i konsideroj të përshtatshëm”.

