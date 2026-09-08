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MLB

Aroldis Chapman: Një moment i veçantë pas arritjes së 400 shpëtimeve në karrierë

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Aroldis Chapman, mbyllësi i Boston Red Sox, arriti të dielën shifrën prej 400 shpëtimesh në karrierë, duke ruajtur fitoren 3-1 kundër Baltimore Orioles dhe duke vulosur një seri prej katër fitoreve radhazi ndaj të njëjtit rival. Me këtë sukses ai u bë i nënti në historinë e Major League Baseball që kalon këtë prag.

Sipas Bleacher Report, Chapman e përshkroi arritjen si një moment të veçantë dhe rikujtoi kohën kur kishte humbur rolin e mbyllësit. Ai tha se te Red Sox iu dha mundësia për të luftuar për vendin e mbyllësit, e fitoi atë dhe arritja e 400 shpëtimeve ishte një nga objektivat e tij kryesorë në karrierë.

Chapman, 38 vjeç, këtë sezon ka bilanc 3-4 me 33 shpëtime, ERA 2.03, WHIP 1.13 dhe 65 strikeouts në 48.2 innings. Përformanca e tij në rol të relief-it e mban atë si një nga lehtësuesit më të spikatur në ligë, ndërsa i bashkohet një grupi të vogël pitch-ervash me 400 shpëtime.

Siç raporton Bleacher Report, kjo përvjetorje e karrierës forcon krijimin e legacisë së Chapman si mbyllës dhe nënvizon rëndësinë e kontributit të tij për Red Sox në këtë sezon.

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