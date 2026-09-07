Sezona NFL 2026: Parashikimet për kryesuesit e statistikave në 11 kategori kryesore
Me nisjen e sezonit të rregullt dhe me shumë draft-e fantazi që po zhvillohen, është koha për të parashikuar se cilët lojtarë do të dominojnë në kategoritë kryesore statistike për 2026. Ky përmbledhje synon të nxjerrë emrat më të mundshëm për kryesimin në passime, vrapime dhe receptione, duke u mbështetur në situatat e skuadrave, ndryshimet e mundshme të mundësive dhe performancat e mëparshme.
Sipas nfl, parashikimet vendosin Joe Burrow si favorit për të udhëhequr në jardat e pasimit dhe në touchdown-et e pasimit falë sulmit të fuqishëm të Cincinnati dhe marrëdhënies së tij me Ja’Marr Chase dhe Tee Higgins. Në garën për jardat e pasimit bëjnë pjesë edhe emra si Jared Goff, Dak Prescott, Justin Herbert dhe Baker Mayfield, ndërsa për touchdown-et e pasimit përmenden gjithashtu Dak Prescott, Matthew Stafford, Brock Purdy dhe Justin Herbert si kandidatë të fortë.
Për kategoritë e QB-ve që vrapojnë, Jayden Daniels parashikohet të udhëheqë në jardat e vrapit për shkak të elementit të tij elektrik me këmbë dhe nevojës së skuadrës për ta mbrojtur më pak në fushë. Josh Allen shihet si kandidati kryesor për touchdown-et e vrapit të një quarterback-u, ndërsa emra të tjerë si Malik Willis, Lamar Jackson dhe Drake Maye konsiderohen si konkurentë të rrezikshëm në këtë aspekt.
Tek lojtarët jo-QB për vrapim, emra si Jonathan Taylor, Bijan Robinson, Jahmyr Gibbs dhe James Cook presin të jenë në krye të listave të jardave, me Taylor dhe Robinson të përmenden si kandidatë kryesorë për numra të lartë jardash. Për touchdown-et e vrapit të lojtarëve jashtë pozicionit QB, Jahmyr Gibbs parashikohet të ketë një sezon produktiv, ndërsa Derrick Henry, Jonathan Taylor dhe Kenneth Walker III janë ndër kërcënuesit më të mëdhenj.
Në repartin e receptioneve, Ja’Marr Chase shihet si favorit për numrin më të madh të pasimeve të pranuara falë volumit të targets që merr në Cincinnati; sfidues të rëndësishëm janë Puka Nacua, Amon-Ra St. Brown, Brock Bowers dhe Jaxon Smith-Njigba, të cilët gjithashtu konkurrojnë për vendet e para në këtë kategori.
Parashikimet marrin parasysh ndryshimet e stafit, lëndimet dhe mënyrën se si skuadrat priren të përdorin lojtarët kryesorë. Disa emra pritet të përfitojnë nga skenarët e skuadrave që duhet të mbështeten te pasimet, kurse të tjerë nga situatat që favorizojnë përdorimin e vrapuesve në zonën e fundme.
Përmbledhtazi, ndërsa Joe Burrow, Jonathan Taylor, Jahmyr Gibbs, Ja’Marr Chase, Jayden Daniels dhe Josh Allen duken si emrat më të përmendur në këto parashikime, duhet ruajtur pritshmëria që sezoni të sjellë surpriza dhe ndryshime të papritura — një skemë që gjithashtu theksohet dhe nga analiza e nfl.
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