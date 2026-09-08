Një hap drejt rikthimit: Aaron Judge bën stërvitje live pas dëmtimit të brinjëve
Aaron Judge, ylli i New York Yankees, bëri të hënën stërvitje me top të gjallë në New York, një lajm që tregon përparim në përpjekjet e tij për t’u rikthyer pas dëmtimit të brinjëve që e ka mbajtur të jashtë loje që nga fundi i majit.
Siç raporton Bleacher Report, trajneri Aaron Boone iu përgjigj me fjalën “We’ll see” kur u pyet nëse Judge mund të ishte i gatshëm që të martën, çka tregon se vendimi për rikthim mbetet i hapur dhe i lidhur me vlerësimet e fundit mjekësore dhe stërvitore.
Judge pati disa seanca paraprake gjatë javës së kaluar: goditi topa duke marrë stërvitje pa kundërshtar, punoi në fushën e jashtme dhe vrapoi rreth bazave. Ai ka shprehur pakënaqësi për kohën e rikuperimit, duke thënë se ka qenë i irrituar nga vonesa, por gjithashtu se ndjehet më afër rikthimit. Para dëmtimit, Judge ishte duke luajtur në 59 ndeshje me mesatare goditjeje .248, 17 home runs, 38 RBI, 43 pikë dhe OPS .907.
Me disa javë të mbetura në sezon, Yankees qëndrojnë në vendin e dytë në AL East me bilanc 81-62 dhe janë 8.5 ndeshje përpara në garën për wild card; skuadra do të niste një seri kundër Colorado Rockies në shtëpi të martën, dhe tifozët mund të shohin Judge të rikthehet në fushë kur të konfirmohet nga stafi. Sipas Bleacher Report, përparimet e fundit në stërvitje rrisin shanset që ai të kthehet gjatë javëve në vijim.
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