Tiranë 9°C · Pjesërisht vranët 09 April 2026
S&P 500 6,825 ▲0.62%
DOW 48,186 ▲0.58%
NASDAQ 22,822 ▲0.83%
NAFTA 99.35 ▲5.23%
ARI 4,796 ▲0.38%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1677 EUR/GBP 0.8702 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 96.2337 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4003 EUR/TRY 51.9741 EUR/JPY 185.03 EUR/CAD 1.6166 EUR/USD 1.1677 EUR/GBP 0.8702 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 96.2337 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4003 EUR/TRY 51.9741 EUR/JPY 185.03 EUR/CAD 1.6166
₿ CRYPTO
BTC $72,145 ▲ +1.06% ETH $2,219 ▲ +0.22% XRP $1.3570 ▲ +0.39% SOL $84.2900 ▲ +1.21%
09 Apr 2026
Breaking
Melania Trump mohon çdo lidhje me Jeffrey Epstein: “Këto gënjeshtra duhet të marrin fund” Bisedimet SHBA-Iran në Pakistan: Kush do të marrë pjesë, çfarë është në axhendë? Izraeli njofton negociata direkte me Libanin Cisterna e parë joiraniane e naftës kalon Ngushticën e Hormuzit që nga armëpushimi Gara për kreun e PD-së, Balliu: Unë nuk jam kukulla e Berishës, koha e tij ka mbaruar!
Menu
Kronika

Arrestohen 4 shtetase kineze në Durrës, 4 të tjerë procedohen për prostitucion

· 1 min lexim

Policia e Durrësit ka finalizuar me sukses operacionin e koduar “Storm 17”, pas një hetimi 4-javor të zhvilluar me metoda speciale, në kuadër të goditjes së veprimtarive të paligjshme që lidhen me prostitucionin.

Gjatë operacionit, specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale, arrestuan në flagrancë 4 shtetase kineze: X. Ch. (48 vjeçe), J. L. (36 vjeçe), Y. L. (48 vjeçe) dhe L. Sh. (53 vjeçe).

Sipas hetimeve, këto shtetase kishin marrë me qira dy ambiente në zonën e Golemit dhe te Shkëmbi i Kavajës, të cilat i kishin përshtatur për ushtrimin e prostitucionit.

Ndërkohë, janë proceduar penalisht në gjendje të lirë edhe 4 shtetas të tjerë nga Durrësi, Kavaja, Shijaku dhe Kosova, të dyshuar për përfshirje në këtë veprimtari.

Në cilësinë e provës materiale, policia sekuestroi 4 pasaporta dhe një shumë parash.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

