☁️
Tiranë 22°C · Vranët 10 Tetor 2026
S&P 500 7,812 ▲0.59%
DOW 51,655 ▲0.83%
NASDAQ 27,366 ▲0.64%
NAFTA 91.85 ▲0.39%
ARI 4,216 ▲1.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1206 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9305 EUR/ALL 91.7741 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4011 EUR/TRY 55.2478 EUR/JPY 177.32 EUR/CAD 1.5967 EUR/USD 1.1206 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9305 EUR/ALL 91.7741 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4011 EUR/TRY 55.2478 EUR/JPY 177.32 EUR/CAD 1.5967
₿ CRYPTO
BTC $82,788 ▲ +0.25% ETH $2,494 ▼ -0.22% XRP $1.4065 ▲ +0.29% SOL $109.8800 ▼ -0.35%
S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.85 ▲0.39 % ARI 4,216 ▲1.43 % S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.85 ▲0.39 % ARI 4,216 ▲1.43 %
EUR/USD 1.1206 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9305 EUR/ALL 91.7741 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4011 EUR/TRY 55.2478 EUR/JPY 177.32 EUR/CAD 1.5967 EUR/USD 1.1206 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9305 EUR/ALL 91.7741 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4011 EUR/TRY 55.2478 EUR/JPY 177.32 EUR/CAD 1.5967
10 Tet 2026
Breaking
Solyanka ruse — supa pikante me mish, kastravec turshi dhe ullinj “Terrestrial”: del trailer-i zyrtar i thrillerit sci-fi me Brendan Hun të “Ted Lasso” — premiera më 23 tetor Shtabi i Përgjithshëm: Rusia ka humbur 1.550.910 ushtarë në Ukrainë që nga 24 shkurti 2022 — 1.420 në ditën e fundit Suljoti Napoleon Zerva dhe kosovari Xhaferr Deva BM – Londra sfidon afrimin e Trump me Moskën: Sanksionet ndaj Rusisë do të vazhdojnë
Menu
Kronika

Arrestohen dy persona, sekuestrohen 25 makineta të modifikuara ilegalisht

· 3 min lexim
sekuestrohen 25 makineta

Policia ka vendosur në pranga 2 persona pasi u zbuluan se në një magazinë në zonën “Kodra e Priftit:” modifikoheshin me programe ilegale makineta të kontrabanduara, të cilat më pas iu shiteshin organizatorëve të lojërave të fatit.

Pas një hetimi 5 mujor me metoda proaktive, specialistët e Seksionit për Hetimin e Mashtrimeve Kibernetike, në bashkëpunim me Sektorin e Forcës së Posaçme Operacionale dhe në drejtimin e Prokurorisë, arrestuan shtetasit A. S., 53 vjeç, organizator i veprimtarisë, dhe S. K., 67 vjeç, bashkëpunëtori i tij. Të dy u arrestuan në ambientin e marrë me qira.

Sipas policisë, hetimi i thelluar, monitorimi dhe interceptimi i valëve elektronike treguan se A. S. kishte marrë me qira magazina në Kodra e Priftit.

Në bashkëpunim me S. K., dyshohet se kontrabandonte makineta nga shtetet fqinje. Më pas, nëpërmjet programeve elektronike të vjedhura dhe ndërhyrjeve elektromagnetike, ato programoheshin sipas kërkesave të subjekteve të interesuara që organizonin lojëra fati në mënyrë të kundërligjshme.

Gjatë operacionit u sekuestruan 25 makineta, 4 celularë, 2 laptopë dhe 1 njësi kompjuterike.

Hetimi vazhdon për të identifikuar dhe për të nxjerrë përpara përgjegjësisë penale persona të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

Njoftimi i plotë:

Tiranë/Finalizohet si rezultat i një hetimi 5-mujor, me metoda proaktive, operacioni i koduar “Interceptimi”.

Zbulohet se në një magazinë te Kodra e Priftit, modifikoheshin me programe ilegale, makineta të kontrabanduara, të cilat iu shiteshin organizatorëve të lojërave të fatit.

Arrestohen organizatori i kësaj veprimtarie në ambientin e marrë me qira, si dhe bashkëpunëtori i tij.

Sekuestrohen 25 makineta (slot machine), 4 celularë, 2 laptopë dhe 1 njësi kompjuterike.

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Mashtrimeve Kibernetike, në bashkëpunim me specialistët e Sektorit të Forcës së Posaçme Operacionale, në drejtimin e Prokurorisë, në kuadër të operacionit të koduar “Interceptimi”, arrestuan shtetasit A. S., 53 vjeç dhe S. K., 67 vjeç.

Si rezultat i një pune të thelluar hetimore, aplikimit të metodave speciale të hetimit, si dhe monitorimit dhe interceptimit të valëve elektronike, u konstatua se shtetasi A. S. kishte marrë me qira, një magazinë, në zonën e quajtur “Kodra e Priftit”, ku në bashkëpunim me shtetasin S. K., dyshohet se kontrabandonte makineta nga shtetet fqinje, të cilat nëpërmjet programeve elektronike të vjedhura dhe ndërhyrjeve elektromagnetike, programoheshin sipas kërkesave të shtetasve/subjekteve të interesuara, të përfshira në organizimin e kundërligjshëm të lojërave të fatit.

Hetimi vijon për të identifikuar dhe për të nxjerrë përpara përgjegjësisë penale, shtetas të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë rast kriminal.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu