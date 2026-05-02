Boterori

Arsenal mbyll pjesën e parë 3-0 ndaj Fulham në derbin e Londrës

Arsenal po kryeson 3-0 ndaj Fulham në derbin e luajtur në “Emirates”, për ndeshjen e javës së 35-të në Premier League.

Sipas telesport, Topçinjtë kaluan në avantazh në minutën e 9-të, kur Bukayo Saka shpërndau dhe Viktor Gyokeres përfundoi aksionin në rrjetë. Në minutën e 31-të Riccardo Calafiori ishte pranë golit me kokë pas krosimit të Leandro Trossard, por VAR zbuloi pozicion jashtë loje dhe goli u anulua.

Në minutën e 40-të Saka shënoi golin e dytë për Arsenal, pas një asistimi tjetër dhe një devijimi të mbrojtësit kundërshtar. Në minutat shtesë të pjesës së parë, Trossard krosoi dhe Gyokeres shënoi me kokë për rezultatin 3-0; ky është goli i 21-të i suedezit në sezonin e tij të parë me klubin, në të gjitha kompeticionet.

Pjesa e parë përfundoi me avantazh të trefishtë për Arsenal, një situatë që i jep skuadrës kontrollin e ndeshjes kundër Fulhamit, raporton telesport.

