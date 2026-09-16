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Konflikti SHBA - Iran

Artileria izraelite godet al-Mansourin, Beit Yahounin dhe Aita al-Jabalin në Libanin jugor

Agjencia zyrtare libaneze e lajmeve raporton goditje në qendër të qytetit al-Mansouri — përshkallëzim i ri në frontin verior, ndërsa lufta SHBA–Iran vazhdon.

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Libani jugor — goditje artilerie izraelite (foto arkivi)
Forca paqeruajtëse e OKB-së UNIFIL në Libanin jugor (foto arkivi)

Qyteti al-Mansouri në distriktin e Tyre-it u godit nga zjarri i artilerisë së ushtrisë izraelite, me predha që ranë në qendër të qytetit, raportoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit.

Artileria izraelite goditi gjithashtu qytetet Beit Yahoun dhe Aita al-Jabal në distriktin Bint Jbeil, sipas agjencisë.

Goditjet shënojnë një përshkallëzim të ri në frontin verior Izrael–Liban, një teatër gjithnjë e më i nxehtë i luftës së zgjeruar SHBA–Iran, ku në ditët e fundit janë regjistruar sulme ajrore izraelite në disa zona të Libanit jugor dhe përgjigje nga ana tjetër.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/16/iran-war-live-irans-top-diplomat-heads-to-china-as-war-drags-on

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