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Konflikti SHBA - Iran

Përshkallëzohen luftimet mes Huthi-t dhe forcave qeveritare në Taiz: malet strategjike Kahboub në shënjestër

Luftimet filluan në al-Balaq-un lindor dhe u përhapën në frontin al-Kudhah; OKB thotë se numri i të zhvendosurve ka arritur rreth 125,000 që nga fillimi i muajit.

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Luftëtarë në Taiz të Jemenit (foto arkivi)
Sulme ajrore mbi Taiz — fronti mbetet ndër më të nxehtit në Jemen (foto arkivi)

Burime ushtarake raportojnë përleshje të ndërprera mes forcave qeveritare të mbështetura nga Arabia Saudite dhe Huthi-t në fshatrat perëndimore dhe jugore të Taizit, në perëndim të Jemenit.

Luftimet filluan në al-Balaq-un lindor, ku u zhvilluan beteja të ashpra, dhe më pas u përhapën edhe në frontin al-Kudhah, thanë burimet për Al Jazeera-n.

Forcat qeveritare thonë se Huthi-t synojnë të avancojnë më thellë drejt maleve strategjike Kahboub, që mbikëqyrin ngushticën Bab al-Mandeb — pika kyçe e lundrimit ndërkombëtar që Huthi-t e mbështetur nga Irani po përpiqen ta kontrollojnë. Nga ana tjetër, në fshatin jugor të Taizit — aktualisht fronti më i nxehtë — trupat qeveritare raportojnë përparime të rëndësishme kundër pozicioneve të Huthi-t.

Përshkallëzimi shoqërohet me një krizë humanitare në thellim: valë të reja të zhvendosurish po largohen nga zonat e konfliktit, ndërsa Kombet e Bashkuara thonë se numri i të zhvendosurve ka arritur rreth 125,000 që nga fillimi i muajit, me paralajmërim për përkeqësim të kushteve ndërsa luftimet përhapen në një zonë gjithnjë e më të gjerë gjeografike.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/16/iran-war-live-irans-top-diplomat-heads-to-china-as-war-drags-on

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