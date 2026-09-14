ASK: Gjukanoviq nuk deklaroi për vite koleksionin e orëve luksoze me vlerë deri në 164.600 euro
Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit vendosi sërish se ish-presidenti i Malit të Zi shkeli ligjin — për vitet 2018–2024 nuk deklaroi gjashtë orë me vlerë individuale mbi 5.000 euro.
Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit (ASK) e Malit të Zi vendosi sërish se ish-presidenti i shtetit, Millo Gjukanoviq, ka shkelur Ligjin për parandalimin e korrupsionit. Sipas Agjencisë, Gjukanoviq për vite me radhë nuk ka deklaruar në raportet e pasurisë dhe të ardhurave koleksionin e orëve luksoze të dorës. Vendimi i ri u mor pasi Gjykata Administrative kishte anuluar vendimin e mëparshëm të ASK-së.
Sipas konstatimeve të Agjencisë, ish-presidenti nuk deklaroi në raportet për vitet 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dhe 2024 gjashtë orë dore me vlerë individuale mbi 5.000 euro: Franck Muller Mariner, Cartier Pasha de Cartier 2770, Roger Dubuis Excalibur 45 Automatic, Rolex Cosmograph Daytona, Patek Philippe Neptune dhe Cartier Pasha de Cartier Moonphase Chronograph. Vlera totale e tregut e koleksionit, sipas vlerësimeve të Agjencisë, lëviz nga të paktën 86.500 deri në 164.600 euro, ndërsa çmimet individuale nisin nga 6.600 euro për orën Roger Dubuis dhe arrijnë deri në 47.500 euro për Cartier Moonphase.
Agjencia konstatoi gjithashtu se Gjukanoviq as në raportin për vitin 2025 — viti i dytë pas largimit të tij nga funksioni i presidentit — nuk deklaroi tri orë me vlerë mbi pragun ligjor të atëhershëm prej 10.000 eurosh: Rolex Cosmograph Daytona, Patek Philippe Neptune dhe Cartier Pasha de Cartier Moonphase Chronograph, me vlerë totale të vlerësuar prej 62.800 deri në 109.100 euro.
Në procedurë, ASK i dha përfaqësueses ligjore të Gjukanoviqit tetë ditë afat për t’u shprehur mbi gjetjet — kërkesa u pranua më 31 gusht 2026. Pasi brenda këtij afati nuk u paraqit asnjë përgjigje, Agjencia e mori vendimin pa deklarimin e palës.
Burimi: Vijesti
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.