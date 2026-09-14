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Mali i Zi

Gorçeviq në Talin: Estonia mbështet anëtarësimin e Malit të Zi në BE; kapitujt mbyllen deri në fund të vitit

Ministrja e Çështjeve Evropiane kërkoi që rezultatet të pasohen me progres konkret drejt anëtarësimit; synimi është që Mali i Zi të bëhet anëtari i 28-të i BE-së në 2028-n.

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Delegacioni malazez në një konferencë të BE-së
Delegacioni malazez në një konferencë të BE-së. Foto: belgium24.eu (CC BY 2.0), Wikimedia Commons

Ministrja e Çështjeve Evropiane të Malit të Zi, Maida Gorçeviq, gjatë vizitës në Estoni u takua në Talin me ministrin e Punëve të Jashtme të Estonisë, Margus Tsahkna, dhe me kryetarin e Komisionit për Çështje të BE-së të parlamentit estonez, Peter Tali. Në fokus të bisedimeve ishte faza përfundimtare e rrugës evropiane të Malit të Zi, puna për Traktatin e Aderimit dhe procesi i ratifikimit të tij në të ardhmen në shtetet anëtare.

Gorçeviq theksoi se Mali i Zi nga shtetet anëtare nuk pret shkurtesa apo trajtim të veçantë, por kërkon që rezultatet e arritura të pasohen me progres konkret drejt anëtarësimit. Tali shprehu mbështetjen e plotë për anëtarësimin e Malit të Zi dhe interesim të veçantë se si Estonia dhe parlamenti i saj mund të ndihmojnë konkretisht në hapat e ardhshëm; ai konfirmoi gatishmërinë që bashkëpunimi parlamentar mes dy vendeve të intensifikohet më tej.

«Estonia ishte pranë Malit të Zi në fillim të rrugës sonë evropiane. Sot, kur po hedhim hapat e fundit drejt anëtarësimit, është e rëndësishme të jetë pranë nesh edhe në fund të saj», tha Gorçeviq. «Qëllimi ynë nuk është vetëm të bëhemi anëtare e Bashkimit Evropian, por një anëtare që kontribuon, ka zërin e vet dhe e forcon më tej Unionin.»

Synimi i qartë i Podgoricës është mbyllja e kapitujve të mbetur deri në fund të këtij viti, në mënyrë që Mali i Zi në 2028-n të bëhet anëtari i 28-të i BE-së. Ministri estonez Tsahkna konfirmoi mbështetjen e fortë për Malin e Zi, duke theksuar se reformat e qëndrueshme sjellin rezultate — dhe se suksesi i Malit të Zi u dërgon një mesazh të qartë edhe shteteve të tjera kandidate: përpjekja që bëni çon drejt anëtarësimit.

Burimi: RTCG

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