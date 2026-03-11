“Asnjë plan për fundin”: Pse demokratët amerikanë thonë se dëgjimi për luftën me Iranin i ka shqetësuar
Ligjvënësit demokratë në SHBA thonë se Shtëpia e Bardhë nuk ka shpjeguar qartë pse vendi hyri në luftë me Iranin, cilat janë objektivat e konfliktit dhe sa mund të zgjasë ai, gjë që ka rritur shqetësimet e tyre pas informimeve të klasifikuara në Senat.
Një grup senatorësh demokratë në Shtetet e Bashkuara po kërkon mbajtjen e seancave publike dëgjimore për luftën e vendit kundër Iranit, pasi kanë marrë një seri informimesh të klasifikuara nga zyrtarë të administratës së presidentit Donald Trump.
Ligjvënësit thonë se Shtëpia e Bardhë nuk ka shpjeguar qartë pse SHBA hyri në konflikt, cilat janë objektivat e luftës dhe sa mund të zgjasë ajo.
Republikanët aktualisht kanë një shumicë të ngushtë në Senat, 53 me 47, gjë që u jep atyre fuqinë të kontrollojnë se cilat ligje dalin për debat në sallën e Senatit.
Disa demokratë kanë shprehur frustrim pas informimit më të fundit me dyer të mbyllura. Trump nuk e ka përjashtuar mundësinë e dërgimit të trupave tokësore amerikane në Iran.
“Unë sapo dola nga një informim dyorësh të klasifikuar për luftën,” tha të martën senatori Chris Murphy nga shteti i Connecticut. “Ai më konfirmoi se strategjia është plotësisht e paqartë dhe e paorganizuar.”
“Mendoj se është shumë e thjeshtë: nëse presidenti do të bënte atë që kërkon Kushtetuta dhe do të vinte në Kongres për të kërkuar autorizim për këtë luftë, ai nuk do ta merrte atë – sepse populli amerikan do të kërkonte që përfaqësuesit e tyre në Kongres të votonin kundër,” shtoi ai.
Ja çfarë dimë deri tani:
Çfarë ka ndodhur deri tani?
Që nga momenti kur SHBA dhe Izraeli nisën sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt, zyrtarë të lartë – përfshirë sekretarin e Shtetit Marco Rubio dhe sekretarin e Mbrojtjes Pete Hegseth – kanë zhvilluar disa takime me dyer të mbyllura për të informuar anëtarët e Kongresit mbi fushatën ushtarake dhe progresin e saj.
Për shkak se këto takime janë të klasifikuara, ligjvënësit kanë kufizime për atë që mund të bëjnë publike nga informacioni që kanë marrë.
Çfarë po thonë demokratët?
Disa senatorë demokratë kanë thënë se dolën nga këto informime të zhgënjyer, duke argumentuar se administrata nuk ka dhënë përgjigje të qarta për objektivat e luftës, kohëzgjatjen apo strategjinë afatgjatë.
Më herët këtë javë, gjashtë senatorë demokratë kërkuan gjithashtu një hetim për sulmin ndaj një shkolle për vajza në Minab, në jug të Iranit. Sipas raportimeve, sulmi – për të cilin hetuesit thonë se përfshiu forcat amerikane – vrau të paktën 170 persona, shumica prej tyre fëmijë.
“Duket se nuk ka asnjë plan për fundin e kësaj lufte,” tha senatori demokrat Richard Blumenthal. “Presidenti, pothuajse në të njëjtën frymë, thotë se është pothuajse e përfunduar dhe në të njëjtën kohë se sapo ka filluar. Pra kjo është kontradiktore.”
Senatorja Elizabeth Warren nga Massachusetts ngriti shqetësime për koston e luftës.
“E vetmja gjë që duket e qartë është se, ndërsa nuk ka para për 15 milionë amerikanë që humbën sigurimin shëndetësor, ka një miliard dollarë në ditë për të bombarduar Iranin,” tha Warren të martën.
“E vetmja gjë që Kongresi ka fuqinë të bëjë është të ndalojë veprime të tilla përmes kontrollit mbi financat,” shtoi ajo.
Të tjerë janë të shqetësuar se mund të ndodhë dërgimi i trupave tokësore.
“Duket se jemi në një rrugë që çon drejt vendosjes së trupave amerikane në terren në Iran për të arritur disa nga objektivat e mundshëm këtu,” tha Blumenthal para gazetarëve pas informimit të klasifikuar të së martës.
“Populli amerikan meriton të dijë shumë më tepër sesa ajo që kjo administratë ka treguar për koston e luftës, rrezikun për djemtë dhe vajzat tona në uniformë dhe mundësinë e përshkallëzimit të mëtejshëm të konfliktit,” shtoi ai.
Çfarë po thonë republikanët?
Republikanët, që kanë shumicë të vogël në të dy dhomat e Kongresit, kanë mbështetur pothuajse unanimisht fushatën e Trump kundër Iranit, megjithëse disa prej tyre kanë shprehur dyshime.
Disa liderë republikanë thonë se sulmet janë të nevojshme për të kufizuar kapacitetet ushtarake të Iranit, programin e tij të raketave dhe ndikimin rajonal.
Ata kanë argumentuar gjithashtu se operacioni është i kufizuar në shtrirje dhe synon të dobësojë aftësinë e Iranit për të kërcënuar forcat amerikane dhe aleatët në rajon.
Republikani Brian Mast nga Florida, kryetar i Komitetit për Punët e Jashtme në Dhomën e Përfaqësuesve, falënderoi publikisht Trump javën e kaluar për veprimet kundër Iranit, duke thënë se presidenti po përdor autoritetin e tij kushtetues për të mbrojtur SHBA nga një “kërcënim i menjëhershëm” nga Teherani.
Megjithatë, disa republikanë kanë shprehur shqetësime.
Përfaqësuesja Nancy Mace nga Karolina e Jugut tha në rrjetin X se “nuk dua të dërgoj djemtë dhe vajzat e Karolinës së Jugut në luftë me Iranin.”
Senatori republikan Rand Paul nga Kentucky akuzoi administratën Trump se po ndryshon çdo ditë arsyetimin për luftën.
“Vazhdojmë të dëgjojmë arsye të reja për luftë me Iranin – asnjë bindëse,” shkroi ai në X. “‘Çlironi të shtypurit’ tingëllon fisnike, por ku përfundon kjo? Prej dekadash na thuhet se Irani është vetëm disa javë larg një arme bërthamore. Lufta duhet të jetë zgjidhja e fundit, jo hapi i parë. Një luftë e zgjedhur nuk është zgjedhja ime.”
Pse është i rëndësishëm ky debat?
Ky konflikt ka ringjallur një debat të gjatë në Washington DC për kufijtë e pushtetit të presidentit për të shpallur luftë.
Sipas Kushtetutës së SHBA, Kongresi ka autoritetin për të shpallur luftë. Megjithatë, presidentët modernë shpesh kanë nisur operacione ushtarake pa miratim formal të Kongresit, duke përmendur sigurinë kombëtare ose kërcënime emergjente.
Ligji i lejon presidentit të vendosë forca amerikane për deri në 60 ditë pa autorizim të Kongresit, pasuar nga një periudhë 30-ditore për tërheqje, nëse Kongresi nuk e miraton veprimin.
Disa ligjvënës dhe ekspertë ligjorë thonë se lufta kundër Iranit tregon nevojën për mbikëqyrje më të fortë nga Kongresi mbi veprimet ushtarake.
“Në vitet 1970 ne miratuam diçka që quhet Rezoluta për Fuqitë e Luftës, e cila i jep presidentit një aftësi të kufizuar për ta bërë këtë,” tha David Schultz, profesor i shkencave politike dhe të drejtës në Universitetin Hamline.
“Pra mund të argumentohet se ajo që po bën presidenti shkel Kushtetutën, sepse nuk është një luftë e shpallur formalisht; ose se tejkalon autoritetin e tij, qoftë si komandant i përgjithshëm apo sipas Aktit të Fuqive të Luftës,” shtoi ai.
“Prandaj mund të argumentohet se, në planin e brendshëm, veprimet e tij janë të paligjshme dhe antikushtetuese,” tha Schultz.
Administrata Trump ka argumentuar se sulmet e 28 shkurtit ishin të justifikuara si përgjigje ndaj një “kërcënimi të menjëhershëm”, një arsyetim që presidentët shpesh e përdorin për të justifikuar veprime ushtarake pa miratim paraprak nga Kongresi.
Megjithatë, agjencitë amerikane të inteligjencës kishin deklaruar vetë, përpara fillimit të luftës, se nuk kishin prova për një kërcënim të menjëhershëm iranian ndaj SHBA apo objekteve të saj në Lindjen e Mesme.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.