Atletico mposht Valencian 0-2 në transfertë; debutuesit vendosën ndeshjen

Atletico Madrid arriti një fitore 0-2 në fushën e Valencias në javën e 34-të të La Liga, pavarësisht se pjesa e madhe e skuadrës kishte fokus ndeshjen kthyese ndaj Arsenalit në Champions League. Trajneri la disa nga titullarët në stol, por skuadra e shfrytëzoi pjesën e dytë për të siguruar rezultat pozitiv në transfertë.

Sipas telesport, ndeshja u zhbllokua në minutën e 74-të kur 20-vjeçari Iker Luque realizoi me një gjuajtje të bukur nga kufiri i zonës. Në minutën e 82-të, 18-vjeçari Migel Cubo shënoi golin e dytë pas asistit të Antoine Griezmann, duke vënë vulën e fitores për Atleticon.

Me këtë triumf Atletico mbetet në vendin e katërt me 63 pikë, ndërsa Valencia qëndron e 13-ta me 39 pikë. Raporton telesport se golat e dy lojtarëve të rinj ofrojnë alternativa të reja për skuadrën në përgatitjet për ndeshjet e ardhshme.

