Autoritetet iraniane paralajmërojnë kundër protestave ndërsa Izraeli kërcënon forcat Basij
Shefi i policisë thotë se protestuesit që shihen si duke vepruar me nxitjen e SHBA-së dhe Izraelit do të trajtohen si armiq.
Autoritetet iraniane kanë paralajmëruar se do të veprojnë me forcë kundër çdo proteste të brendshme kundër regjimit, ndërsa Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërcënuar se do të godasin më tej forcat paramilitare Basij të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC).
Presidenti amerikan Donald Trump dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu kanë deklaruar se duan të shohin përmbysjen e establishmentit teokratik 47-vjeçar në Iran. Ata u kanë kërkuar iranianëve të qëndrojnë vigjilentë në shtëpitë e tyre dhe “të jenë gati të shfrytëzojnë momentin”.
Shefi i policisë iraniane, Ahmad-Reza Radan, deklaroi për televizionin shtetëror në një program të transmetuar të martën në mbrëmje se nëse ndonjë iranian del në rrugë “me vullnetin e armikut”, atëherë “ne nuk do ta shohim si protestues apo diçka tjetër; do ta shohim si armik dhe do të veprojmë me të ashtu siç veprojmë me armikun”.
“Të gjithë njerëzit tanë janë gati, me gishtin në këmbëz, për të mbrojtur revolucionin e tyre, për të mbështetur popullin dhe vendin,” tha ai.
Kjo vjen dy muaj pasi mijëra njerëz u vranë gjatë protestave mbarëkombëtare, për të cilat autoritetet iraniane fajësuan “terroristë” të mbështetur nga SHBA dhe Izraeli. Kombet e Bashkuara dhe organizatat ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dënuan forcat shtetërore për atë që e quajtën një goditje të ashpër kundër protestuesve paqësorë dhe për një ndërprerje totale 20-ditore të internetit.
Radan konfirmoi se forcat e policisë, së bashku me njësitë paramilitare Basij, kanë patrulluar rrugët e Teheranit dhe të qyteteve të tjera të vendit “ditë e natë” pas protestave dhe që nga fillimi i luftës SHBA-Izrael kundër Iranit, tashmë në ditën e 12-të.
Forcat Basij gjithashtu vendosin rregullisht pika kontrolli të armatosura rëndë në orare të ndryshme të ditës, shumë prej tyre në rrugët që çojnë drejt ose pranë selive dhe bazave lokale të policisë, Gardës Revolucionare dhe forcave të tjera të armatosura.
Pamjet e transmetuara këtë javë nga media shtetërore iraniane treguan automjete të blinduara dhe forca sigurie me maska që merrnin pjesë në tubime në rrugë për të kërkuar hakmarrje për vrasjen e Liderit Suprem Ajatollah Ali Khamenei dhe për të paralajmëruar kundër çdo ndjenje kundër regjimit.
Autoritetet kanë bërë gjithashtu thirrje që mbështetësit të mblidhen në xhami, ndërsa pamje të tjera tregojnë forca të armatosura Basij që thërrasin parulla kundër SHBA-së dhe Izraelit duke mbajtur pushkë automatike brenda një xhamie.
Ushtria izraelite deri tani është përmbajtur kryesisht nga goditja e drejtpërdrejtë e xhamive, por këtë javë duket se ka sinjalizuar se mund të favorizojë edhe atentate në nivel rruge, ndërsa kërcënon zyrtarë të lartë iranianë.
Të martën, media iraniane e lidhur me shtetin publikoi pamje nga një lagje në lindje të Teheranit ku një automjet në lëvizje u bombardua në një rrugë kryesore gjatë ditës. Rrjeti Student News Network raportoi se katër civilë u vranë dhe të tjerë u plagosën, përfshirë kalimtarë, por pa dhënë më shumë detaje.
Në një tjetër zhvillim të paprecedentë gjatë kësaj lufte, një ndërtesë administrative e Bank Sepah – që mban llogaritë e forcave të armatosura – u godit me raketë në Teheran gjatë natës së të martës drejt së mërkurës.
Një reporter i medias shtetërore nga vendi i sulmit pretendoi se punonjësit e bankës po punonin në një turn shtesë pas mesnate për të përpunuar pagat, edhe pse bankat kanë funksionuar me kapacitet shumë të kufizuar gjatë ditës për shkak të luftës. Ai tha se numri i viktimave ishte “shumë i lartë”, por nuk dha detaje të tjera.
Pas sulmit ndaj bankës, Shtabi Khatam al-Anbiya i Gardës Revolucionare deklaroi se tashmë objektivat e sulmeve iraniane janë zgjeruar për të përfshirë interesat bankare dhe ekonomike të SHBA-së dhe Izraelit në të gjithë rajonin.
Këtë javë ushtria izraelite sinjalizoi gjithashtu se një fazë e ardhshme e konfliktit mund të përfshijë goditje më të drejtpërdrejta ndaj forcave Basij në nivele më të ulëta.
Një përfaqësues i ushtrisë izraelite që flet në gjuhën persiane publikoi një mesazh video drejtuar nënave të anëtarëve të rinj të Basij dhe Gardës Revolucionare, duke u thënë se vetëm ato mund t’i shpëtojnë djemtë e tyre nga goditjet ajrore duke i bindur të dorëzojnë armët.
“Ajatollahët dhe njerëzit e tyre janë në arrati – por ata frikacakë nuk kanë ku të fshihen,” tha Netanyahu në një deklaratë drejtuar popullit iranian. “Në ditët në vijim, ne do të krijojmë kushtet që ju të merrni në dorë fatin tuaj.”
Të mërkurën, në Teheran dhe në qytete të tjera, Garda Revolucionare dhe forca të tjera të armatosura zhvilluan ceremoni funerale për komandantët e vrarë gjatë luftës. Pasdite u raportuan gjithashtu disa sulme të reja ajrore në kryeqytet.
Autoritetet iraniane thonë se shumica e më shumë se 1,250 personave të vrarë gjatë luftës janë civilë dhe kanë dënuar ndikimin e bombardimeve intensive amerikane dhe izraelite mbi shtëpitë, spitalet, shkollat dhe vendet historike. Ushtria izraelite deklaroi të hënën se ka vrarë më shumë se 1,900 personel dhe komandantë ushtarakë, por nuk ka komentuar për viktimat civile.
Kjo është lufta e dytë brenda më pak se një viti për më shumë se 90 milionë iranianë, të cilët tani po përjetojnë ditën e 12-të të një ndërprerjeje pothuajse totale të internetit në gjithë vendin, të vendosur nga qeveria e tyre. Një intranet i brendshëm funksionon për të mbajtur shërbimet thelbësore dhe për të lejuar median shtetërore të kontrollojë rrjedhën e informacionit.
Televizioni shtetëror iranian vazhdon të shfaqë zemërim dhe kërcënime ndaj SHBA-së dhe Izraelit, por edhe ndaj iranianëve që mund të perceptohen si të rreshtuar me ta kundër regjimit.
Pasi një prezantuese i quajti këtë javë anëtaret e ekipit kombëtar të futbollit të grave të Iranit “tradhtare” për refuzimin e himnit kombëtar në shenjë proteste, disa prej tyre morën azil në Australi.
Të mërkurën, një tjetër prezantues i televizionit shtetëror lëshoi një kërcënim më të gjerë ndaj iranianëve brenda dhe jashtë vendit që mbështesin “arrogancën globale dhe liberalizmin” e SHBA-së, Izraelit dhe aleatëve të tyre perëndimorë, si dhe ndaj atyre që mbështesin Reza Pahlavin, djalin e ish-shahut Mohammad Reza Pahlavi, i cili gjithashtu kërkon rrëzimin e regjimit.
“Konfiskimi i pasurisë suaj nuk është asgjë; ne do t’i bëjmë nënat tuaja të veshin zi për ju, ju që tani keni ide të pamenda dhe mendoni se ka kaos dhe duhet bërë diçka,” tha ai, duke iu referuar një vendimi të gjyqësorit për konfiskimin e pasurive të iranianëve të diasporës që janë kundër regjimit.
