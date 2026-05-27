S&P 500 7,526 ▲0.09%
DOW 50,699 ▲0.47%
NASDAQ 26,679 ▲0.08%
NAFTA 88.92 ▼5.29%
ARI 4,484 ▼1.13%
EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
BTC $75,042 ▼ -1.09% ETH $2,058 ▼ -0.53% XRP $1.3287 ▼ -0.2% SOL $84.0100 ▲ +0.58%
Conference League

Finalja e Conference League, Crystal Palace-Rayo Vallecano. FORMACIONET ZYRTARE

Sonte në mbrëmje në Leipzig, luhet finalja e madhe e Conference League, mes Crystal Palace dhe Rayo Vallecano. Për të dy ekipet është finalja e parë europiane.

Crystal Palace e drejtuar nga Oliver Glasner shihet si ekipi më favorit, por spanjollët e drejtuar nga Inigo Perez kanë treguar se janë një ekip që nuk duhen nënvlerësuar.

Dy trajnerët respektiv kanë vendosur të hedhin në fushë nga minuta e parë këto formacione zyrtare.

CRYSTAL PALACE XI: Henderson; Riad, Lacroix, Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Yeremy Pino; Mateta.

RAYO VALLECANO XI: Batalla; Rațiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Valentín, Unai López; Álvaro García, Isi Palazón, De Frutos; Alemao.

