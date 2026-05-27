Finalja e Conference League, Crystal Palace-Rayo Vallecano. FORMACIONET ZYRTARE
Sonte në mbrëmje në Leipzig, luhet finalja e madhe e Conference League, mes Crystal Palace dhe Rayo Vallecano. Për të dy ekipet është finalja e parë europiane.
Crystal Palace e drejtuar nga Oliver Glasner shihet si ekipi më favorit, por spanjollët e drejtuar nga Inigo Perez kanë treguar se janë një ekip që nuk duhen nënvlerësuar.
Dy trajnerët respektiv kanë vendosur të hedhin në fushë nga minuta e parë këto formacione zyrtare.
CRYSTAL PALACE XI: Henderson; Riad, Lacroix, Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Yeremy Pino; Mateta.
RAYO VALLECANO XI: Batalla; Rațiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Valentín, Unai López; Álvaro García, Isi Palazón, De Frutos; Alemao.
