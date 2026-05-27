Lukaku bën një hap pas, i kërkon falje Conte-s dhe Napolit: Më dha mundësinë të tregoja se nuk isha i v*ekur
Romelu Lukaku pati një sezon të vështirë, duke luajtur jo më shumë se 60 minuta në total, kryesisht për shkak të një dëmtimi të rëndë muskulor të pësuar në parasezon, i cili e la jashtë fushave për disa muaj.
Megjithatë, sulmuesi me përvojë është pjesë e skuadrës së Belgjikës për Kupën e Botës 2026. Në një intervistë të fundit për mediet vendase, Lukaku ka zbuluar se i ka kërkuar falje Antonio Conte-s dhe klubit të Napolit, pasi ata e shpëtuan në momentin e tij më të vështirë në karrierë.
“Kam ende një vit të mbetur në kontratën time me Napolin. Ata më dhanë mundësinë të tregoja se nuk isha i v*ekur, dhe gjithmonë do ta falënderoj trajnerin Antonio Conte së pari, dhe pastaj klubin, për besimin që më dhanë. Tani, do të përqendrohem te skuadra kombëtare, dhe pastaj do të shohim. Njerëzit thonë shumë gjëra, por dua të them se jam vërtet i lumtur te Napoli”, tha Lukaku.
Sulmuesi pati një përplasje me drejtuesit dhe trajnerin Conte gjatë muajit prill, pasi qëndroi në Blegjikë për të vazhduar trajtimin e tij në mënyrë private, pa u rikthyer në ekip pas pushimeve të ndeshjeve të kombëtareve. Megjithatë, sulmuesi duket se e ka lënë pas këtë moment dhe është i gatshëm të qëndrojë edhe sezonin e ri te Napoli.
