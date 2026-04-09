Tiranë 9°C · Pjesërisht vranët 09 April 2026
S&P 500 6,825 ▲0.62%
DOW 48,186 ▲0.58%
NASDAQ 22,822 ▲0.83%
NAFTA 99.24 ▲5.12%
ARI 4,794 ▲0.35%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1677 EUR/GBP 0.8702 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 96.2337 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4003 EUR/TRY 51.9741 EUR/JPY 185.03 EUR/CAD 1.6166 EUR/USD 1.1677 EUR/GBP 0.8702 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 96.2337 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4003 EUR/TRY 51.9741 EUR/JPY 185.03 EUR/CAD 1.6166
₿ CRYPTO
BTC $72,050 ▲ +0.87% ETH $2,216 ▲ +0.09% XRP $1.3549 ▲ +0.19% SOL $84.2900 ▲ +1.21%
09 Apr 2026
Breaking
Melania Trump mohon çdo lidhje me Jeffrey Epstein: “Këto gënjeshtra duhet të marrin fund” Bisedimet SHBA-Iran në Pakistan: Kush do të marrë pjesë, çfarë është në axhendë? Izraeli njofton negociata direkte me Libanin Cisterna e parë joiraniane e naftës kalon Ngushticën e Hormuzit që nga armëpushimi Gara për kreun e PD-së, Balliu: Unë nuk jam kukulla e Berishës, koha e tij ka mbaruar!
Menu
Kronika

Autostrada Tiranë-Durrës drejt përfundimit: Hapet javën e parë të Majit

· 2 min lexim

Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi ka inspektuar punimet në kantierin e zgjerimit të autostradës Tiranë-Durrës, të cilat tashmë kanë hyrë në fazën përfundimtare.

“Gjendemi sot në aksin Tiranë-Durrës, aksi më i rënuar sa i përket trafikut në të gjithë Shqipërinë. Kemi hyrjen në Tiranë nga veriu, hyrjen nga aeroporti i Rinasit, por edhe lidhjen me qytetin e Durrësit”, tha ministri gjatë nisjes së fjalës së tij, duke thënë se ky aks është një segment i rëndësishëm për vendin.

Karakaçi tha se u kërkon ndjesë qytetarëve për trafikun e rënduar e krijuar nga punimet, ndërsa i falenderoi gjithashtu edhe për mirëkuptimin.

Sa i takon vonesave gjatë punimeve, ministri shpjegoi se një nga arsyet lidhet me fluksin e lëvizjeve të këtij aksi, që është më i rënduari në vend. Por po ashtu ndikim kanë patur edhe kushtet e vështira të motit të lagësht të muajve të dimrit.

Ndërsa bisedonte me përfaqësues të ARRSH-së, Karakaçi tha që shpresonte që në maj, të hapej i gjithë aksi rrugor.

“Java e parë ministër ju siguroj që do e gjejë këtë kantier të hapur!”, iu përgjigj bashkëbiseduesi.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

