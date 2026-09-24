«Avengers: Endgame Encore» pritet të dominojë fundjavën në kinema — mund të thyejë rekordin e ri-lansimeve
Ri-lansimi i ri-masterizuar i hitit të vitit 2019 pritet të arkëtojë të paktën 25 milionë dollarë në fundjavën e hapjes në SHBA, me një shans real për të kaluar rekordin 30.2 milionë dollarësh të ri-lansimit 3D të «The Lion King» të vitit 2011.
«Avengers: Endgame Encore», versioni i ri-masterizuar i blockbuster-it rekordmen të Disney/Marvel Studios nga viti 2019, vjen këtë fundjavë në kinema dhe pritet të kryesojë box office-in amerikan. Parashikimet e pavarura tregojnë të paktën 25 milionë dollarë në fundjavën e hapjes në SHBA, me një shans të fortë për të kaluar 30 milionë dollarë.
Nëse kalon këtë prag, do të vendosë një rekord të ri (pa inflacionin) për fundjavën më të madhe të një ri-lansimi ndonjëherë, duke kaluar 30.2 milionë dollarët e ri-lansimit 3D të Disney-t të «The Lion King» në vitin 2011. Edhe në skenarin më të kujdesshëm, «Encore» mund të zërë vendin e parë, sepse «Resident Evil» i Sony-t, pavarësisht pritjes së shkëlqyer, parashikohet të fitojë rreth 24 milionë dollarë në fundjavën e dytë (rënie 60% nga 60.1 milionë të hapjes).
Kjo ndodh në një fundjavë me disa filma të rinj të vlerësuar: drama e A24 «Primetime» me Robert Pattinson (xhirimet në 2,800 kinema, me buxhet vetëm 15 milionë dollarë), thriller-i i Paramount «Heart of the Beast» me Brad Pitt (rreth 80 milionë dollarë buxhet) dhe filmi i animuar i Universal/DreamWorks «Forgotten Island» me 100% në Rotten Tomatoes. Të tre parashikohen në zonën e lartë të «teens»-ave, me shans për të kaluar 20 milionë dollarë.
Interesin për «Endgame Encore» po e nxisin teaser-at e rinj mid- dhe post-credit për «Avengers: Doomsday» të këtij dimri, i cili ka grumbulluar tashmë mbi 50 milionë dollarë në parashitje dhe pritet të sfidojë rekordin 360 milionë dollarësh të hapjes vendase të «Spider-Man: Brand New Day» si dhe rekordin global të hapjes prej 1.22 miliardë dollarësh të «Endgame» shtatë vjet më parë. Nëse interesi vazhdon përtej kësaj fundjave, «Endgame» mund ta rimarrë edhe rekordin botëror të të gjitha kohërave nga «Avatar»: aktualisht është rreth 124 milionë dollarë pas 2.92 miliardëve të filmit të James Cameron.
Ri-lansimi shënon gjithashtu nisjen e fushatës «Infinity Vision» të Disney-t për promovimin e formateve premium si për këtë ri-lansim, ashtu edhe për «Doomsday».
Burimi: TheWrap
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