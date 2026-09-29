Avokati Bytyqi: Deklarata e Kuvendit për Specialen, e karakterit politik — nuk ndikon në vendimin e Hagës
Asdren Bytyqi në Klan Kosova: deklarata e miratuar me 99 vota kundër aktgjykimit të Hagës ka zero efekt juridik, por çon mesazhin se Kosova është e bashkuar.
Kuvendi i Kosovës miratoi të hënën (28 shtator) me 99 vota pro deklaratën kundër aktgjykimit dënues të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-katërshes së UÇK-së: Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi, siç njofton Klan Kosova.
Avokati Asdren Bytyqi, i ftuar në Programin e Mëngjesit në Klan Kosova, tha se juridikisht kjo deklaratë nuk ka asnjë ndikim mbi vendimin e Gjykatës Speciale, por është e karakterit politik.
«Kjo më shumë çon mesazh që Kosova është e bashkuar karshi vendimit të padrejtë të kësaj gjykate sesa që mund të prodhojë ndonjë efekt juridik, në realitet ka zero efekt juridik dhe nuk mund të ndikojë asgjë në vendimin e kësaj gjykate», tha Bytyqi për Klan Kosovën.
Sipas raportimit të Klan Kosova, avokati e konsideron miratimin e kësaj deklarate kryesisht si një gjest politik të përbashkët të legjislativit kosovar, vlerën e së cilës e sheh tek mesazhi i unitetit përballë vendimit të gjykatës, e jo tek ndonjë pasojë ligjore konkrete për të dënuarit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.