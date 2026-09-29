☀️
Tiranë 24°C · Kthjellët 29 Shtator 2026
S&P 500 7,684 ▼0.77%
DOW 51,482 ▼0.67%
NASDAQ 26,820 ▼0.92%
NAFTA 92.78 ▲0.19%
ARI 4,173 ▲0.12%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $83,858 ▲ +1.06% ETH $2,708 ▲ +2.09% XRP $1.5009 ▲ +1.31% SOL $119.1300 ▲ +0.62%
S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 92.78 ▲0.19 % ARI 4,173 ▲0.12 % S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 92.78 ▲0.19 % ARI 4,173 ▲0.12 %
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
29 Sht 2026
Breaking
Marrëveshje historike: Greqia i kthen Bullgarisë mbetjet mortore të car Samuilit pas dekadash negociatash “E ke radhën ti!”/ Balla shpërthen ndaj Shehajt pas tentativës për t’i marrë 100 mijë euro Armand Dukës Haos në ndërtesën “Nova Makedonija”: shpërthen tubi i ujit të nxehtë, përmbytet kati i parë dhe ndërpritet energjia Firenca hap shtëpinë e re të Collezione Casamonti: 250 vepra nga Picasso te Basquiat në Palazzo San Giorgio Satay indonezian me salcë kikiriku — hellë pule të marinuara të pjekura në skarë
Menu
Kosova

Avokati Bytyqi: Deklarata e Kuvendit për Specialen, e karakterit politik — nuk ndikon në vendimin e Hagës

Asdren Bytyqi në Klan Kosova: deklarata e miratuar me 99 vota kundër aktgjykimit të Hagës ka zero efekt juridik, por çon mesazhin se Kosova është e bashkuar.

· 1 min lexim

Kuvendi i Kosovës miratoi të hënën (28 shtator) me 99 vota pro deklaratën kundër aktgjykimit dënues të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-katërshes së UÇK-së: Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi, siç njofton Klan Kosova.

Avokati Asdren Bytyqi, i ftuar në Programin e Mëngjesit në Klan Kosova, tha se juridikisht kjo deklaratë nuk ka asnjë ndikim mbi vendimin e Gjykatës Speciale, por është e karakterit politik.

«Kjo më shumë çon mesazh që Kosova është e bashkuar karshi vendimit të padrejtë të kësaj gjykate sesa që mund të prodhojë ndonjë efekt juridik, në realitet ka zero efekt juridik dhe nuk mund të ndikojë asgjë në vendimin e kësaj gjykate», tha Bytyqi për Klan Kosovën.

Sipas raportimit të Klan Kosova, avokati e konsideron miratimin e kësaj deklarate kryesisht si një gjest politik të përbashkët të legjislativit kosovar, vlerën e së cilës e sheh tek mesazhi i unitetit përballë vendimit të gjykatës, e jo tek ndonjë pasojë ligjore konkrete për të dënuarit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu