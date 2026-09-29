Dëshmitarja nga shpërthimi në Ibër-Lepenc: «Shtëpia lëvizi, mendova se ishte tërmet»
Milena Pashpereviq dëshmoi në seancën e sotme në Varagë të Zubin Potokut për dëmet e shpërthimit të nëntorit 2024; e pyetur nëse kërkon dëmshpërblim nga të akuzuarit, u përgjigj shkurt: «Jo».
Dëshmitarja Milena Pashpereviq, e cila është edhe palë e dëmtuar, ka dëshmuar në seancën e sotme në Varagë të Zubin Potokut për dëmet e shkaktuara në shtëpinë e saj nga shpërthimi i 29 nëntorit 2024 në kanalin e Ibër-Lepencit, siç njofton Klan Kosova.
Sipas raportimit të Klan Kosova, Pashpereviq rrëfeu se në momentin e shpërthimit ishte e vetme në shtëpi dhe nga tronditja e fuqishme kishte menduar se ishte tërmet. Ajo tregoi se shtëpia e saj ndodhet përfundi rrugës magjistrale, ndërsa ngjarja ndodhi mbi rrugën magjistrale. Si pasojë e shpërthimit, themeli i shtëpisë kishte lëvizur dhe qynga e shporetit kishte dalë nga vendi.
Dëshmitarja tha se ishte e shqetësuar dhe e frikësuar, pasi nuk kishte fqinjë afër dhe në panik kishte thirrur në telefon nënën e prindërit për ndihmë. Kryetari i Komunës së Zubin Potokut, Izmir Zeqiri, e kishte ndihmuar me 1.300 euro, por sipas saj kjo shumë nuk e kishte kompensuar dëmin e shkaktuar.
Në fund të dëshmisë, e pyetur nga prokuroria nëse kërkon dëmshpërblim nga personat e akuzuar, ajo u përgjigj shkurt: «Jo».
Shpërthimi në kanalin e Ibër-Lepencit është pjesë e aktakuzës së Prokurorisë Speciale ndaj Jovan Viqentijeviqit, Dragisha Viqentijeviqit dhe Igor Dimoviqit për rrezikimin e rendit kushtetues me shkatërrimin apo dëmtimin e instalimeve publike, kryerjen e veprës terroriste, armëmbajtje pa leje dhe spiunazh. Sipas aktakuzës, më 29 nëntor 2024 në Varagë të Zubin Potokut, vëllezërit Viqentijeviq në bashkëpunim me persona ende të paidentifikuar kanë vendosur rreth 20 kilogramë eksploziv TNT në brendësi të kanalit dhe e kanë aktivizuar përmes një çante të lidhur me litar në një shtyllë betoni. Nga shpërthimi u dëmtua rëndë struktura e kanalit, u ndërpre furnizimi me ujë të pijshëm dhe u rrezikua prodhimi i energjisë elektrike. Dëmi për ndërmarrjen Ibër-Lepenc u vlerësua në 376.774,70 euro. Jovan Viqentijeviq ngarkohet edhe për spiunazh, pasi sipas prokurorisë ka vepruar si i rekrutuar në Shërbimin Informativ Ushtarak të Serbisë, në cilësinë e kolonelit, ndërsa Igor Dimoviq akuzohet për armëmbajtje pa leje.
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