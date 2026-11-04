Axon paditet për rrjetin e kamerave që lexojnë targat: akuzohet për mbledhje të paligjshme të të dhënave të miliona shoferëve në Kaliforni
Padia kolektive e ngritur në gjykatën federale në San Francisko kërkon mbi 5 milionë dollarë dëmshpërblim dhe ndalimin e praktikave të kompanisë së teknologjisë së mbikëqyrjes me inteligjencë artificiale
Kompania Axon Enterprise, prodhuese e pajisjeve elektrike Taser, e kamerave trupore të policisë dhe e teknologjisë së mbikëqyrjes me inteligjencë artificiale, është paditur në një padi kolektive të propozuar, ku akuzohet se ka mbledhur dhe ruajtur në mënyrë të paligjshme të dhëna për miliona shoferë në Kaliforni përmes rrjetit të saj të kamerave automatike që lexojnë targat e automjeteve, siç njofton Reuters.
Padia u ngrit të martën në gjykatën federale në San Francisko nga studiot ligjore Hausfeld dhe Gibbs Mura. Sipas saj, Axon nuk ka respektuar një dispozitë kaliforniane për privatësinë, sepse nuk ka bërë të ditur se si i mbledh, i përdor dhe i ndan të dhënat e targave të kapura nga sistemet e saj të kamerave. “Axon ka krijuar një infrastrukturë mbikëqyrjeje masive që është praktikisht e pamundur të shmanget”, thuhet në padi.
Sipas padisë, kompania ka më shumë se 1.000 kamera në Kaliforni dhe miliona shoferë mund të jenë prekur. Disa kamera janë vendosur në zona me trafik të dendur dhe mbledhin të dhënat e targave ndërsa automjetet kalojnë, ndërsa të tjera janë vendosur brenda automjeteve të policisë. Klasa e propozuar përfshin të gjithë shoferët, të dhënat e targave të të cilëve janë kapur nga një lexues automatik në Kaliforni dhe janë përpunuar ose ruajtur nga sistemi i Axon-it që nga viti 2023.
Padia kërkon më shumë se 5 milionë dollarë dëmshpërblim, si dhe një urdhër gjykate që ta ndalojë Axon-in nga praktikat e tij të pretenduara si të paligjshme. Kompania, me seli në Scottsdale të Arizonës, nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment, siç njofton Reuters.
Çështja gjyqësore mban emrin Ryan Mun dhe të tjerë kundër Axon Enterprise, në Gjykatën e Distriktit të SHBA-së për Distriktin Verior të Kalifornisë, me numër 3:26-cv-13127. Paditësit përfaqësohen nga avokatët Renner Walker dhe Steven Nathan të studios Hausfeld dhe David Berger i studios Gibbs Mura, ndërsa për palën e paditur ende nuk ka paraqitje në gjykatë.
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