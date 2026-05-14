Baleti “Carmen”, si produksion i ri këtë sezon artistik në skenën e TKOB
Baleti “Carmen” nga kompozitori francez Georges Bizet, me koreografi nga Amedeo Amodio dhe interpretim të balerinës shqiptare Anbeta Toromani, në sezonin artistik të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit si një prodhim i ri emocionues dhe dramatik. Baleti “Carmen” çeli udhëtimin e tij prej katër mbrëmjesh në TKOB nën interpretimin e balerinës së mirënjohur shqiptare, Anbeta Toromani.
Vepra mbi muzikën e Georges Bizet, me një qasje të re muzikore nga Giuseppe Calì dhe me trupën e baletit e solistë të njohur u mirëprit nga publiku për katër mbrëmje. Anbeta Toromani në skenë në rolin kryesor, përkrah Luca Currelit si Escamillo dhe Alessandro Macario si Don José, ndërsa në kastin e dytë solistët Dion Gjinika, Adela Muçollari dhe Sabina Maklekaj.
Me muzikën e pavdekshme të Georges Bizet dhe koreografinë e një artisti si Amedeo Amodio, ky produksion erdhi si një shpërthim emocionesh në skenën e TKOB-së. Dirigjent i Orkestrës së TKOB Gridi Kraja, ndërsa skenografia dhe kostumografia në këtë shfaqje baleti nga Luisa Spinateli. “Carmen” është një vepër me katër akte nga kompozitori francez Georges Bizet dhe libret të shkruar nga Henri Meilhac dhe Ludovic Halévy.
Subjekti i kësaj vepre është marrë nga novela me të njëjtin titull e Prosper Merimée. “Carmen” është e njohur dhe si vepra më e mirë e kompozitorit francez Georges Bizet. Në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit këtë muaj vepra u shfaq në datat 4- 5, si dhe 9- 10 maj.
