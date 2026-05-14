Tiranë 16°C · Pjesërisht vranët 14 May 2026
S&P 500 7,444 ▲0.58%
DOW 49,693 ▼0.14%
NASDAQ 26,402 ▲1.2%
NAFTA 101.06 ▲0.04%
ARI 4,701 ▼0.11%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046 EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
₿ CRYPTO
BTC $79,877 ▼ -1.46% ETH $2,269 ▼ -1.53% XRP $1.4342 ▼ -1.46% SOL $91.2900 ▼ -4.15%
S&P 500 7,444 ▲0.58 % DOW 49,693 ▼0.14 % NASDAQ 26,402 ▲1.2 % NAFTA 101.06 ▲0.04 % ARI 4,701 ▼0.11 % S&P 500 7,444 ▲0.58 % DOW 49,693 ▼0.14 % NASDAQ 26,402 ▲1.2 % NAFTA 101.06 ▲0.04 % ARI 4,701 ▼0.11 %
EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046 EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
14 May 2026
Breaking
Siljanovska: Marrëveshja e Prespës konfirmon qartë ekzistencën e popullit maqedonas me historinë dhe gjuhën e vet Nga statistikat te veprimi, si po luftohen sëmundjet kronike jo-ngjitëse në Kosovë? Interi, pas kampionatit vjen edhe Kupa Euroliga: Valencia, për herë të parë në “Final Four” Manchester City vazhdon presionin ndaj Arsenalit
Menu
Arte

Baleti “Carmen”, si produksion i ri këtë sezon artistik në skenën e TKOB

· 2 min lexim

Baleti “Carmen” nga kompozitori francez Georges Bizet, me koreografi nga Amedeo Amodio dhe interpretim të balerinës shqiptare Anbeta Toromani, në sezonin artistik të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit si një prodhim i ri emocionues dhe dramatik. Baleti “Carmen” çeli udhëtimin e tij prej katër mbrëmjesh në TKOB nën interpretimin e balerinës së mirënjohur shqiptare, Anbeta Toromani.

Vepra mbi muzikën e Georges Bizet, me një qasje të re muzikore nga Giuseppe Calì dhe me trupën e baletit e solistë të njohur u mirëprit nga publiku për katër mbrëmje. Anbeta Toromani në skenë në rolin kryesor, përkrah Luca Currelit si Escamillo dhe Alessandro Macario si Don José, ndërsa në kastin e dytë solistët Dion Gjinika, Adela Muçollari dhe Sabina Maklekaj.

Me muzikën e pavdekshme të Georges Bizet dhe koreografinë e një artisti si Amedeo Amodio, ky produksion erdhi si një shpërthim emocionesh në skenën e TKOB-së. Dirigjent i Orkestrës së TKOB Gridi Kraja, ndërsa skenografia dhe kostumografia në këtë shfaqje baleti nga Luisa Spinateli. “Carmen” është një vepër me katër akte nga kompozitori francez Georges Bizet dhe libret të shkruar nga Henri Meilhac dhe Ludovic Halévy.

Subjekti i kësaj vepre është marrë nga novela me të njëjtin titull e Prosper Merimée. “Carmen” është e njohur dhe si vepra më e mirë e kompozitorit francez Georges Bizet. Në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit këtë muaj vepra u shfaq në datat 4- 5, si dhe 9- 10 maj.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu