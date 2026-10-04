Barazim pa gola në ‘Tumbas’: Greqia e pamposhtur mban kreun e grupit në Ligën e Kombeve
Greqia dhe Gjermania u ndanë pa gola në stadiumin “Tumbas” të Selanikut, në ndeshjen e raundit të 4-t të Ligës A, Grupi 2, që nisi në orën 21:45 EEST. Siç njofton emakedonia.gr, kombëtarja greke mbetet e pamposhtur në katër ndeshje dhe mban kreun e grupit me 8 pikë, e barazuar me Holandën — e cila mundi 2-1 Serbinë në ndeshjen tjetër të grupit. Gjermania ka 5 pikë, ndërsa Serbia mbetet në zero.
Sipas të dhënave të Sportradar, Ivan Jovanoviç bëri katër ndryshime nga ndeshja me Holandën: Tzolakis në portë për herë të katërt radhazi si titullar, Saliakas dhe Tsimikas në krahë, Mavropanos–Koulierakis në qendër të mbrojtjes, Zafeiris pranë Kourbelis në mesfushë, Kyziridis dhe Masouras në krahë, me Pavlidis dhe Ioannidis në sulm. Në anën tjetër, Klopp ndryshoi të njëmbëdhjetë lojtarët nga ndeshja e Augsburgut.
Ndeshja mund të merrte tjetër drejtim që në fillim: në minutën e 2-të, Masouras humbi një shans të madh me kokë pas krosimit të Tsimikas. Gjermania mori gradualisht kontrollin e lojës dhe kërcënoi me Wirtz në minutën e 8-të, por Tzolakis priti mirë. Asnjëra nga ekipet nuk arriti ta thyejë barazimin deri në fund.
Ky rezultat ka peshë të dyfishtë: në dy ndeshjet kundër Gjermanisë, Greqia mori 4 pikë pa pësuar asnjë gol — një statistikë që, sipas bundesliga.com, tregon për soliditetin mbrojtës të skuadrës së Jovanoviç. Tani grekëve u mjafton vetëm NJË fitore në dy ndeshjet e mbetura — kundër Holandës jashtë dhe Serbisë në shtëpi — për të siguruar çerekfinalet e Ligës së Kombeve.
Dhe jo vetëm kaq: mbijetesa në Ligën A është tashmë e garantuar, gjë që do të thotë gogla e parë e shortit dhe një short i favorshëm për kualifikueset e Euro 2028, siç shkruan emakedonia.gr.
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