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Teater

«Behind the Mask: Invisible Life» bëhet muzikal: premiera botërore më 30 nëntor në Teatrin Howard të Washington-it

Historia ikonike e E. Lynn Harris-it ngjitet në skenë me muzikë nga legjendat e Motown-it Ashford & Simpson; mbyllja në Ditën Botërore të AIDS-it

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Romani debutues i E. Lynn Harris-it, “Invisible Life” (1991), do të ketë premierën e tij botërore si muzikal me titullin «Behind the Mask: Invisible Life (The Musical)» në Teatrin historik Howard të Washington D.C., më 30 nëntor, me mbylljen më 1 dhjetor 2026 — Ditën Botërore të AIDS-it, një datë e zgjedhur qëllimisht për të nderuar portretin e sinqertë të romanit për dashurinë, identitetin dhe koston njerëzore të heshtjes, siç njofton BroadwayWorld.

Harris (1955–2009), i cili e botoi vetë romanin e parë përpara se të bëhej një nga shkrimtarët më të suksesshëm të epokës së tij me 12 bestsellerë radhazi në listën e “New York Times”, solli për herë të parë në fiksionin popullor masiv historitë e dashurisë së zezakëve gay, duke i dhënë miliona lexuesve takimin e parë me këtë botë. “Invisible Life” ndjek Raymond Tyler Jr., një avokat të ri brilant, romanca e ndaluar e të cilit me yllin e futbollit Kelvin Ellis e detyron të përballet me identitetin, besimin dhe pritshmëritë e familjes — derisa zbulimi tronditës i HIV-it e vendos përpara zgjedhjes mes maskës dhe së vërtetës.

Partiturën origjinale me tinguj R&B, gospel dhe house e kanë shkruar legjendat e Motown-it dhe fituesit e çmimit Grammy, Nickolas Ashford & Valerie Simpson, ndërsa adaptimin e romanit e ka bërë shkrimtari dhe aktori i çmuar Javon Johnson, i njohur nga “The Lincoln Lawyer” dhe “The Oval”, i cili u zgjodh personalisht si protegé nga legjenda e teatrit amerikan August Wilson, raporton BroadwayWorld.

Produksioni pritet të jetë një nga muzikalet e para në Shtetet e Bashkuara me skenografi të drejtuar nga inteligjenca artificiale: producenti fitues i çmimit Oscar, Carl Reed, dhe studioja e tij Composition Media po zhvillojnë elementët vizualë, duke përzier animacionin, skenografinë dhe mjetet e reja krijuese. “IA nuk e zëvendëson vizionin krijues, e amplifikon atë”, thotë Reed për BroadwayWorld.

Drejtimin muzikor e ka e’Marcus Harper-Short, koreografinë Otis Sallid, ndërsa casting-un e udhëheq Victor Vazquez. Produksioni sponsorizohet nga Gilead Sciences përmes platformës “Creating Possible”, që mbështet rrëfimin për ndërgjegjësimin, edukimin dhe destigmatizimin e HIV-it. Premiera në Howard Theatre shënon, sipas producentit Proteus X, vetëm fillimin e një shtytjeje të re për ta sjellë universin letrar të Harris-it para audiencave dhe formateve të reja.

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