Benedict Cumberbatch në stilin “John Wick”: del teaser-i i parë i trillerit kriminal “Wife and Dog” të Guy Ritchie — në kinema më 19 shkurt 2027
Guy Ritchie ka zbuluar teaser-in e parë të filmit të tij të ri kriminal "Wife and Dog", ku Benedict Cumberbatch shfaqet në një rol krejt ndryshe nga Sherlock Holmes-i, në krah të Anthony Hopkins dhe Rosamund Pike. Premiera në kinema: 19 shkurt 2027.
Guy Ritchie ka publikuar teaser-in e parë të filmit të tij të ri, „Wife and Dog“, dhe fansat kanë marrë shijen e parë të një trilleri kriminal që premton të jetë një nga titujt më të pritur të vitit 2027.
Ylli kryesor është Benedict Cumberbatch, në një rol kundër tipit të tij: nga Sherlock Holmes-i i famshëm, ai tani shfaqet në një version aksioni „beast-mode“, me një finale që gazetarët e kinemasë e krahasojnë me Keanu Reeves në „John Wick“.
Kasti është i mbushur me emra të mëdhenj: Anthony Hopkins, Rosamund Pike, Paddy Considine, James Norton dhe Cosmo Jarvis (nga „Shōgun“). Hopkins i vendos tonin që në teaser.
Filmi ndjek betejën për trashëgiminë e familjes Fairbank: lakmia e pandalshme e familjes dhe bashkëpunëtorëve të saj ushqen tradhti dhe vrasje në luftën për pasardhjen — një premisë që kritikat e para e krahasojnë me serialin „Succession“.
Teaser-i mbërrin në një periudhë jashtëzakonisht pjellore për Ritchie-n: sezoni i dytë i „The Gentlemen“ debutoi në Netflix më 3 shtator, seriali „MobLand“ u rikthye me sukses këtë javë, ndërsa filmi i tij „In the Grey“ po shkëlqen në streaming. Kjo është hera e parë që Ritchie punon me Cumberbatch-in — ironia është se regjisori ka drejtuar dy filmat „Sherlock Holmes“ dhe prodhon serialin „Young Sherlock“.
Filmi del në kinema më 19 shkurt 2027.
Burimi: Collider
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.