“Brailled It”: dokumentari novator i xhiruar nga fëmijët e verbër mbërrin në kinema — kamerat në duart e vetë të rinjve
Dokumentari "Brailled It", i xhiruar vetë nga fëmijë të verbër dhe me shikim të kufizuar, mbërrin këtë fundjavë në kinematë amerikane — një histori e treguar nga këndvështrimi i vetë fëmijëve.
Dokumentari novator “Brailled It” mbërrin këtë fundjavë në kinematë amerikane, duke sjellë një histori që është xhiruar në mënyrë krejt të pazakontë: kamerat iu dhanë vetë fëmijëve të verbër dhe me shikim të kufizuar, që ngjarjen ta tregojnë nga këndvështrimi i tyre, e jo nga profesionistë të jashtëm.
Filmi ndjek fëmijët më të mirë nën 18 vjeç në leximin dhe shkrimin e Braille nga e gjithë bota anglishtfolëse, të cilët mblidhen çdo vit në Los Anxhelos për të garuar në “Braille Challenge”. Për një fundjavë, këta fëmijë nuk janë më pakica në dhomë: bëjnë miq të rinj, përballen me rivalë të vjetër dhe synojnë të vlerësohen për aftësinë e tyre, jo për aftësinë e kufizuar.
“Brailled It” është regjur nga Salome Cummins, Isaiah Gauthier, Christopher Morgan dhe David Grabias, me bashkë-regjisor Brendon Schulze dhe producente Anne Edgar. Filmi e vë aksesueshmërinë dhe përshkrimin audio në thelb të tij, në mënyrë që publiku i verbër ta përjetojë plotësisht.
Shfaqjet nisin sot, më 19 shtator, në Prospector Theater (Ridgefield) dhe Sidewalk Cinema (Birmingham, Alabama); më 20 shtator vazhdojnë në SIFF Film Center (Seattle), The Roxie (San Francisco) dhe Alamo Drafthouse (Littleton, Colorado); më 27 shtator në Music Box Theater (Chicago); më 7 tetor në Chagrin Documentary Film Festival; dhe më 25 tetor në Broadway Theater (Salt Lake City) e FilmNorth (Saint Paul).
Burimi: ComingSoon.net
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