🌤️
Tiranë 15°C · Kryesisht kthjellët 04 Nëntor 2026
S&P 500 7,569 ▲0.36%
DOW 51,787 ▼0.38%
NASDAQ 25,372 ▲0.83%
NAFTA 96.32 ▲0.24%
ARI 4,045 ▲2.66%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8342 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 90.9585 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6029 EUR/TRY 56.0171 EUR/JPY 177.31 EUR/CAD 1.5661 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8342 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 90.9585 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6029 EUR/TRY 56.0171 EUR/JPY 177.31 EUR/CAD 1.5661
₿ CRYPTO
BTC $78,408 ▲ +2.28% ETH $2,319 ▲ +2.74% XRP $1.2793 ▲ +2.04% SOL $93.1200 ▲ +1.29%
S&P 500 7,569 ▲0.36 % DOW 51,787 ▼0.38 % NASDAQ 25,372 ▲0.83 % NAFTA 96.32 ▲0.24 % ARI 4,045 ▲2.66 % S&P 500 7,569 ▲0.36 % DOW 51,787 ▼0.38 % NASDAQ 25,372 ▲0.83 % NAFTA 96.32 ▲0.24 % ARI 4,045 ▲2.66 %
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8342 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 90.9585 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6029 EUR/TRY 56.0171 EUR/JPY 177.31 EUR/CAD 1.5661 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8342 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 90.9585 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6029 EUR/TRY 56.0171 EUR/JPY 177.31 EUR/CAD 1.5661
04 Nën 2026
Breaking
Tigers punësojnë Kyle Hudsonin si trajner të bazës së parë për sezonin 2027 Trupa teatrale e shkollës “Andon Xoxa” në Fier vlerësohet me tri çmime në festivalin ndërkombëtar në Zagreb UECL: Egnatia nuk intrigon rivalët, U.Craiova ka shitur vetëm 4000 mijë bileta Lions presin Owen Pappoe në ekipin e stërvitjes, lëvizja e dytë te linebacker-ët pas dëmtimeve Përleshje e dhunshme në Patra: të plagosur dhe arrestime, KKE denoncon sulm fashist ndaj një nxënëseje
Menu
Arte

Bibliotekat kombëtare shqiptare dhe hungareze nisin bashkëpunimin profesional e shkencor

· 2 min lexim
e shkencor

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë dhe Biblioteka Kombëtare Széchényi e Hungarisë nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi, me qëllim forcimin e bashkëpunimit profesional, shkencor dhe kulturor mes dy institucioneve.

Në ceremoninë e nënshkrimit ishin të pranishme zëvendësministrja e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Lira Pipa, si dhe ambasadorja e Hungarisë në Shqipëri, Martina Laura Kasnyik.

Memorandumi synon të krijojë mundësi të reja për shkëmbimin e botimeve dhe ekspertizës profesionale, digjitalizimin e koleksioneve, zhvillimin e projekteve të përbashkëta, si dhe organizimin e ekspozitave, konferencave dhe aktiviteteve kulturore e shkencore.

Një element i veçantë i këtij bashkëpunimi është edhe krijimi i “Këndit të Literaturës Hungareze” në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë, falë dhurimit të librave nga pala hungareze.

Ky kënd përbën një hap konkret në zhvillimin e partneritetit mes dy institucioneve dhe një mundësi të re për lexuesit shqiptarë për t’u njohur më nga afër me historinë, letërsinë dhe kulturën hungareze.

Nënshkrimi i memorandumit synon të forcojë lidhjet institucionale mes Shqipërisë dhe Hungarisë, duke promovuar shkëmbimin e njohurive dhe pasurimin e ofertës kulturore për publikun.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu