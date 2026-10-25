Bill Gates paralajmëron për 20 vjet trazira nga Al: Shoqëria nuk është gati
Bill Gates paralajmëroi se Al mund të shkaktojë dy dekada trazirash ekonomike dhe sociale, duke prishur vendet e punës dhe jetën edhe nëse teknologjia menaxhohet me sukses.
Në një intervistë, bashkëthemeluesi i Microsoft tha se kalimi në një ekonomi të drejtuar nga Al do të krijonte fitues dhe humbës, duke riformësuar potencialisht punësimin dhe duke ngritur pyetje rreth roleve të njerëzve në shoqëri.
“Shqetësimi im i madh është kjo periudhë tranzicioni 20-vjeçare, ku do të ketë fitues dhe humbës dhe shumë përçarje”, tha Gates, duke shtuar se shoqëria do të duhet të përballojë trazirat përpara se të hyjë potencialisht në një epokë bollëku.
Ai e përshkroi afatin kohor si një vlerësim dhe jo si një parashikim të prerë, duke pranuar se tranzicioni mund të jetë më i shkurtër ose më i gjatë në varësi të përparimeve teknologjike dhe vendimeve në lidhje me ngadalësimin e zhvillimit.
Gates tha se përparimet në Al dhe robotikën humanoide përfundimisht mund t’u lejojnë makinave të kryejnë pjesën më të madhe të punës fizike të kryer nga njerëzit, duke përfshirë ndërtimin e shtëpive, kultivimin e ushqimit dhe madje edhe kryerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale.
Ndërsa përparimet mund të zvogëlojnë mungesat e mallrave dhe shërbimeve, ai sugjeroi që shoqëritë mund të rezervojnë qëllimisht aktivitete të caktuara për njerëzit, duke përfshirë kujdesin ndaj fëmijëve, përgatitjen e ushqimit, artet dhe sportet.
Filantropi miliarder theksoi gjithashtu përfitimet e mundshme të Al në kujdesin shëndetësor dhe bujqësi, por paralajmëroi se qeveritë dhe shoqëria nuk janë të përgatitura në mënyrë të mjaftueshme për zhvillimin e saj të shpejtë.
Ai kërkoi mbikëqyrje më të fortë qeveritare dhe masa mbrojtëse kundër sulmeve kibernetike dhe kërcënimeve biologjike, duke argumentuar se kompanitë e Al nuk mund të jenë përgjegjëse vetëm për menaxhimin e rreziqeve.
Gates paralajmëroi gjithashtu se edhe në rrethanat më të favorshme, zhvillimi i Al mund të sjellë një nga periudhat më të trazuara në historinë e njerëzimit.
“E urrej të jem bartësi i lajmeve shqetësuese për këtë, por është edhe më keq të mos u thuash njerëzve se kjo po vjen. Ne si njerëz kemi zgjedhje për të bërë se si ta formësojmë atë”, tha ai. /Telegrafi/
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