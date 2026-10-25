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Teknologji

Pensilvania kërkon etiketë zbulimi për reklamat e krijuara me inteligjencë artificiale

Ligji i ri i nënshkruar nga guvernatori Josh Shapiro detyron reklamuesit të tregojnë qartë kur një reklamë është gjeneruar ose ndryshuar ndjeshëm me inteligjencë artificiale dhe krijon perceptim të rremë te konsumatori. Ligji hyn në fuqi më 21 dhjetor 2026.

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Pensilvania do të kërkojë etiketa zbulimi për reklamat që përdorin përmbajtje të gjeneruar ose të ndryshuar ndjeshëm nga inteligjenca artificiale, siç njofton The Verge. Guvernatori Josh Shapiro nënshkroi të enjten Ligjin për Reklamimin Mashtrues me Inteligjencë Artificiale (Artificial Intelligence Deceptive Advertising Act, projektligji SB 806), i sponsorizuar nga senatori Nick Pisciottano.

Sipas ligjit, zbulimi duhet të pohojë se reklama përmban përmbajtje të modifikuar ose të gjeneruar duke përdorur inteligjencën artificiale. Ai duhet të jetë i qartë, të shfaqet në paraqitjen e parë të përmbajtjes dhe të përdorë të njëjtin medium si vetë përmbajtja, ndërsa kur është teknikisht e mundur, duhet të jetë edhe i përhershëm ose jashtëzakonisht i vështirë për t’u hequr.

Detyrimi zbatohet kur përmbajtja sintetike përdoret në një mënyrë që krijon perceptim të rremë te konsumatori për natyrën, origjinën ose autenticitetin e mallrave apo shërbimeve të reklamuara. Kjo është edhe pika që, sipas analizave ligjore të ligjit, lë hapësirë interpretimi, sepse teksti nuk e përcakton saktësisht se çfarë përbën perceptim të rremë.

Ligji përjashton përmbajtjen vetëm me tekst, materialin dukshëm fiktiv, si edhe parodinë, satirën, komentin dhe kritikën. Ai nuk parashikon të drejtë private padie: zbatimi i takon prokurorit të përgjithshëm të Pensilvanisë dhe prokurorëve të qarqeve.

Shkelësit mund të përballen me urdhra ndalimi dhe gjoba civile deri në 3.000 dollarë, plus shpenzimet ligjore. Ligji hyn në fuqi pas 60 ditësh, më 21 dhjetor 2026. Vetë guvernatori Shapiro shkroi më 22 tetor se banorët e Pensilvanisë meritojnë të dinë nëse dhe kur inteligjenca artificiale përdoret në reklama.

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