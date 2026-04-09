Bisedimet SHBA-Iran në Pakistan: Kush do të marrë pjesë, çfarë është në axhendë?
Islamabadi pret negociatat, ndërsa SHBA-të dhe Irani kërkojnë një rrugedalje. Por mosbesimi i thellë dhe tensionet rajonale kërcënojnë bisedimet.
Trotuaret po lyhen, një prani sigurie tashmë e fortë po forcohet dhe një atmosferë pritjeje – dhe ankthi – po e ka kapluar kryeqytetin e Pakistanit, ndërsa ai përgatitet të presë takimet që bota do t’i ndjekë këtë fundjavë.
Pikërisht gjashtë javë pasi Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën sulme të koordinuara ndaj Iranit që vranë Udhëheqësin Suprem Ajatollah Ali Khamenei, ndezën një luftë që ka vrarë mijëra njerëz në shumë vende, mbyllën kalimin më kritik të naftës në botë dhe rritën çmimet e energjisë, Islamabadi do të presë të shtunën bisedime që përfshijnë zyrtarë të lartë amerikanë dhe iranianë.
Takimet vijnë disa ditë pasi Uashingtoni dhe Teherani ranë dakord për një armëpushim dyjavor të ndërmjetësuar nga Pakistani dhe në një kohë kur ky armëpushim është tashmë nën presion për shkak të interpretimeve të ndryshme të kushteve të pauzës së luftimeve – dhe bombardimeve të intensifikuara të Libanit nga Izraeli.
Sulmet e Iranit ndaj fqinjëve të tij të Gjirit, përveç Izraelit, gjatë luftës kanë lënë gjithashtu në ankth qendrën më të madhe të eksportit të energjisë në botë dhe një qendër nervore kritike të tregtisë, turizmit dhe inovacionit që nga fillimi i luftimeve më 28 shkurt. Vendimi i Teheranit menjëherë pas kësaj për të mbyllur në fakt Ngushticën e Hormuzit – përmes së cilës kalon 20 përqind e naftës dhe gazit botëror gjatë kohës së paqes – përveç anijeve nga vendet që negociuan marrëveshje me të, tronditi tregjet globale dhe i çoi çmimet e energjisë në nivele rekord.
Fundjavën që vjen, përfaqësues të lartë nga aktorët kryesorë në luftë do të mblidhen në kryeqytetin e gjelbër të Pakistanit në pjesët e poshtme të kodrave Margalla.
Ja gjithçka që duhet të dini rreth bisedimeve të ardhshme në Islamabad – nga kush pritet të marrë pjesë dhe ku do të mbahen, deri te ajo që është në axhendë, pengesat e mundshme dhe çfarë mund të presë bota.
Një punëtor lyen bordura përpara vizitës së delegacioneve amerikane dhe iraniane në Islamabad më 9 prill, përpara hotelit Serena, vendi ku zhvillohen bisedimet e paqes [Sohail Shahzad/EPA
Kur dhe ku do të zhvillohen bisedimet?
Negociatat do të fillojnë këtë fundjavë në Islamabad, pasi kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif i ftoi zyrtarisht të dyja palët të vazhdojnë bisedimet drejt një zgjidhjeje të plotë të luftës.
Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar se diskutimet zyrtare do të fillojnë të shtunën në mëngjes sipas orës lokale.
Këshilli Suprem i Sigurisë Kombëtare i Iranit tha më 8 prill se bisedimet mund të vazhdojnë deri në 15 ditë – duke sugjeruar mundësinë që të paktën disa anëtarë të delegacioneve të qëndrojnë në Islamabad përtej të shtunës, ose të kthehen në kryeqytetin pakistanez për raundet pasuese të bisedimeve.
Hoteli Serena i Islamabadit do të presë delegacionet. I vendosur pranë ministrisë së jashtme në Zonën e Kuqe të kryeqytetit, ku ndodhen ndërtesat kryesore qeveritare dhe ambasadat, hoteli është sekuestruar nga mbrëmja e së mërkurës deri të dielën, me mysafirët që u është kërkuar të largohen.
Pritet gjithashtu të shërbejë si vend për bisedimet.
Autoritetet kanë shpallur 9 dhe 10 prill festa zyrtare në kryeqytetin federal, duke përjashtuar shërbimet thelbësore si policia, spitalet dhe shërbimet.
Siguria është forcuar në të gjithë qytetin. Zona e Kuqe është mbyllur, ndërsa pikat kryesore të hyrjes në Islamabad janë mbyllur gjithashtu.
Kush do të marrë pjesë në bisedime?
Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar se Zëvendëspresidenti i SHBA-së JD Vance do të udhëheqë delegacionin amerikan, të shoqëruar nga i dërguari kryesor i Presidentit Donald Trump, Steve Witkoff, dhe dhëndri i tij Jared Kushner.
Kryetari i Parlamentit iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, dhe Ministri i Jashtëm Abbas Araghchi pritet të udhëheqin delegacionin iranian. Nuk është e qartë nëse ndonjë përfaqësues nga Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit – i cili po udhëheq përgjigjen ushtarake të Teheranit në luftë – do të marrë pjesë në bisedime. Ghalibaf është një ish-komandant i IRGC.
Por zyrtarët pakistanezë paralajmëruan se asgjë nuk ishte e sigurt derisa delegacionet të mbërrinin vërtet.
Ambasadori i Iranit në Pakistan, Reza Amiri Moghadam, njoftoi shkurtimisht në X se delegacioni iranian do të mbërrinte më 9 prill. “Pavarësisht skepticizmit të opinionit publik iranian për shkak të shkeljeve të përsëritura të armëpushimit nga regjimi izraelit për të sabotuar iniciativën diplomatike”, shkroi ai, delegacioni kishte ardhur për “bisedime serioze bazuar në 10 pikat e propozuara nga Irani”.
Por ai e fshiu postimin brenda disa orësh.
Si do të duken negociatat?
Kryeministri Sharif pritet të drejtojë zyrtarisht bisedimet dhe të zhvillojë takime paraprake të ndara me të dyja palët të premten ose herët në mëngjes të shtunën, varësisht nga koha kur mbërrijnë ekipet.
Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Jashtëm Ishaq Dar, i cili ka qenë i përfshirë në diplomacinë e fluturimeve gjatë gjithë konfliktit, pritet të lehtësojë negociatat aktuale të shtunën.
Mbetet e paqartë nëse shefi i ushtrisë së Pakistanit, Feldmarshal Asim Munir, do të marrë pjesë. As ministria e jashtme dhe as krahu mediatik i ushtrisë nuk iu përgjigjën pyetjeve të Al Jazeera-s.
Të shtunën, ekipet amerikane dhe iraniane pritet të ulen në dhoma të ndara, me zyrtarët pakistanezë që mbajnë mesazhe midis tyre.
Përfshirja e Vance në bisedime është një zhvillim kyç. Zyrtarët iranianë janë skeptikë në lidhje me angazhimin e mëtejshëm me Witkoff dhe Kushner – ata tregojnë për negociatat e mëparshme me ta në Muscat dhe Gjenevë në shkurt, dhe se si SHBA-të filluan të bombardojnë Iranin edhe pse bisedimet ishin në vazhdim. Ata e shohin Vance si më të hapur për t’i dhënë fund konfliktit.
I parë si një kandidat potencial për nominimin presidencial republikan në zgjedhjet e vitit 2028, Vance e ka pozicionuar veten si të kujdesshëm në lidhje me përfshirjen e zgjatur ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme.
Më shumë se tre duzina aplikime për vizë nga mediat ndërkombëtare janë paraqitur, me të paktën 20 gazetarë të miratuar, sipas zyrtarëve, të cilët gjithashtu konfirmuan se një ekip sigurie amerikan prej 30 anëtarësh ka mbërritur tashmë në Islamabad.
Pse Pakistani?
Pakistani është shfaqur si një ndërmjetës kyç midis Uashingtonit dhe Teheranit në javët e fundit. Pavarësisht tensioneve të kaluara me të dy vendet, Islamabadi aktualisht mban lidhje pune me secilin.
Joe Biden, i parë duke shtrënguar duart me Presidentin pakistanez Asif Ali Zardari në Presidencën në Islamabad, ishte zëvendëspresidenti më i fundit i SHBA-së që vizitoi Pakistanin në vitin 2011 [Foto nga arkivi: Adrees Latif/ReutersNë ditët e fundit, shefi i ushtrisë Asim Munir ka zhvilluar disa telefonata me udhëheqësit amerikanë dhe iranianë gjatë përpjekjeve intensive diplomatike.
Pakistani ndan një kufi prej 900 km (560 milje) me Iranin dhe strehon popullsinë e dytë më të madhe myslimane shiite në botë pas fqinjit të tij, faktorë që rrisin rëndësinë e tij për Teheranin.
Ndryshe nga pjesa më e madhe e Lindjes së Mesme, Pakistani nuk strehon baza ushtarake amerikane, duke i dhënë atij besueshmëri shtesë në sytë e Iranit. Në të njëjtën kohë, Pakistani është caktuar një aleat i madh jo-NATO i Shteteve të Bashkuara që nga viti 2004.
Megjithatë, posti i ambasadorit të SHBA-së në Islamabad shpesh ka mbetur vakant. Që nga viti 2018, vetëm një ambasador i konfirmuar, Donald Blome, shërbeu nga viti 2022 deri në fillim të vitit 2025. Pozicioni është aktualisht i paplotësuar.
Presidenti i fundit amerikan në detyrë që vizitoi Pakistanin ishte George W. Bush në mars të vitit 2006.
Zëvendëspresidenti i fundit që vizitoi Pakistanin ishte Joe Biden në janar të vitit 2011.
Vizita e pritur e Vance – 15 vjet më vonë – e përqendruar në negocimin e përfundimit të një lufte dhe jo të marrëdhënieve dypalëshe, shënon një nivel të rrallë dhe domethënës të angazhimit të SHBA-së në Islamabad. Është e rrallë që një zëvendëspresident të vizitojë një vend ku SHBA-të nuk kanë ambasador.
Çfarë është në tryezë?
Të dyja palët hyjnë në bisedime me dallime të mëdha.
Propozimi 10-pikësh i Iranit për paqe kërkon mbikëqyrjen iraniane të Ngushticës së Hormuzit, tërheqjen e forcave luftarake amerikane nga Lindja e Mesme dhe ndalimin e operacioneve ushtarake kundër grupeve të armatosura aleate, ndër kërkesa të tjera.
Shtetet e Bashkuara nuk i kanë pranuar zyrtarisht këto kushte, megjithëse Trump e ka quajtur planin 10-pikësh “të zbatueshëm”. Shtëpia e Bardhë në vend të kësaj ka pohuar se Irani është i gatshëm të dorëzojë rezervat e tij të uraniumit të pasuruar, një pozicion që zëdhënësja Karoline Leavitt e përshkroi si një kërkesë të panegociueshme. Irani nuk e ka pranuar – të paktën zyrtarisht – se është gati të heqë dorë nga uraniumi i pasuruar.
Një mosmarrëveshje e veçantë përqendrohet në Liban.
Bombardimi i fqinjit të tij verior nga Izraeli, në të cilin u vranë më shumë se 200 njerëz të mërkurën, ishte sulmi i tij më intensiv ndaj Libanit që nga fillimi i luftës aktuale.
Araghchi paralajmëroi se Teherani mund të braktisë armëpushimin nëse sulmet izraelite vazhdojnë, duke thënë se SHBA-të duhet të zgjedhin midis një armëpushimi ose vazhdimit të luftës përmes Izraelit. Ai përmendi pohimin e kryeministrit pakistanez Sharif se armëpushimi përfshinte një pauzë në sulmet në të gjithë rajonin, përfshirë Libanin.
Vance, duke folur në Budapest, megjithatë, tha se kushtet e armëpushimit nuk mbulonin Libanin – një qëndrim që Trump dhe Shtëpia e Bardhë e kanë mbajtur.
Masood Khalid, një ish-ambasador pakistanez në Kinë, i tha Al Jazeera se atmosfera ishte helmuar para se të fillonin bisedimet.
“Izraeli po luan rolin e prishësit për të minuar procesin”, tha ai. “Bombardimi i pamëshirshëm i Libanit ka për qëllim të shkaktojë një skenar ku palët i ngurtësojnë më tej pozicionet e tyre dhe procesi dështon. Në këtë fazë, ne mund të jemi vetëm optimistë të kujdesshëm pasi bisedimet me siguri do të jenë të ndërlikuara dhe të vështira dhe mund të duhet të zgjaten përtej një afati 15-ditor.”
Sahar Khan, një analiste e pavarur me bazë në Uashington DC dhe bashkëpunëtore jorezidente në Institutin për Çështje Globale, u pajtua.
“Mungesa e besimit është pengesa më e madhe”, i tha ajo Al Jazeera-s. “Tani për tani, si Uashingtoni ashtu edhe Teherani po përpiqen të demonstrojnë se kanë ‘fituar’ duke bërë kërkesa maksimaliste, por nëse ky armëpushim qëndron dhe ata vërtet përmbushen, ky do të jetë hapi më i rëndësishëm.”
Cilat janë rezultatet e mundshme dhe pengesat e mundshme?
Një zgjidhje përfundimtare mbetet e pamundur në afat të shkurtër, me mosbesim të thellë nga të dyja palët, thonë analistët.
Ambasadori i Iranit në Islamabad, Amiri Moghadam, sinjalizoi në postimin e tij, tani të fshirë, se Teherani i sheh sulmet e vazhdueshme izraelite si një përpjekje për të prishur negociatat.
Libani po del si vija qendrore e përçarjes. Khalid tha se ftesa e Sharifit kishte përmendur në mënyrë të qartë Libanin, duke sugjeruar diskutime paraprake me Uashingtonin.
“Netanyahu [kryeministri izraelit] menjëherë hodhi poshtë qëndrimin e Pakistanit, ndërsa Presidenti Trump më pas përjashtoi Libanin nga fushëveprimi i armëpushimit”, tha ish-ambasadori.
“Irani, nga ana tjetër, është këmbëngulës për të ndaluar agresionin izraelit në Liban dhe ka mbështetjen e disa vendeve kyçe si Franca. Çelësi është në duart e Presidentit Trump”, shtoi ish-i dërguari.
Khan e përshkroi Libanin si “pikën e thyerjes” të mundshme midis SHBA-së dhe Izraelit.
“Një zgjidhje e qëndrueshme është e arritshme vetëm nëse Izraeli ndalon sulmet. Në të gjitha raundet e negociatave, është Izraeli ai që i ka thyer ato duke sulmuar Iranin. Në fund të fundit, varet nga SHBA-të: të braktisin armëpushimin dhe të sulmojnë Iranin ose t’i thonë Izraelit të respektojë armëpushimin, përndryshe”, tha ajo.
Dania Thafer, drejtoreshë ekzekutive e Forumit Ndërkombëtar të Gjirit, tha se mungesa e Izraelit në bisedime ishte një sfidë strukturore.
“Izraeli, duke qenë palë në luftë dhe ai që ka më shumë interesa në vazhdimin e kësaj lufte, duhet të jetë pjesë e negociatave dhe e zgjidhjes përfundimtare”, tha ajo. “Përndryshe, ata gjithmonë mund të argumentojnë se izraelitët nuk ranë dakord me kushtet e asnjë marrëveshjeje.”
Khalid sugjeroi që pozicionet maksimaliste mund të zbuten përfundimisht.
“Një marrëveshje e vogël midis SHBA-së dhe Iranit për çështjen bërthamore dhe një lloj mirëkuptimi shumëpalësh për të hapur Ngushticën e Hormuzit mund të jetë e mundur, pasi të dyja palët po tregojnë shenja lodhjeje dhe duan një lehtësim nga armiqësitë”, tha ai.
Lidhur me çështjen e një garantuesi të paqes, ai ishte skeptik.
“Asnjë vend i vetëm nuk do të ishte i gatshëm të ishte garantues në emër të SHBA-së ose Izraelit”, tha ai. “Kina nuk mund të marrë rrezikun e garantimit të sjelljes amerikane dhe izraelite.”
Çdo marrëveshje, shtoi ai, ka të ngjarë të kërkojë mbështetjen e shteteve kryesore të Lindjes së Mesme, anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe një rezolutë detyruese.
Khan me bazë në Uashington sugjeroi se çështja e garantuesit ishte e parakohshme, pasi “Kina nuk ka nevojë të jetë atje për këtë raund.
“Armëpushimet janë përsëritëse dhe qëllimi i parë është ndërtimi i besimit. Nëse SHBA-të mund ta zbusin Izraelin dhe ta bëjnë atë të ndalojë sulmet ndaj Libanit gjatë këtyre bisedimeve, kjo do të jetë e rëndësishme dhe Trump mund ta konsiderojë këtë si një fitore”, tha ajo.
