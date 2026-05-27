Borxhi 500 euro që përfundoi në vrasje mafioze/ 15 arrestime në Itali dhe Shqipëri
Francesco Diviesti u vra një vit më parë dhe trupi i tij u dogj në një zonë të izoluar të Alta Murgias.
Sot janë ekzekutuar 15 masa sigurie personale të lëshuara nga gjyqtari hetues (GIP) i Barit dhe nga gjyqtari i Gjykatës së posaçme të shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Tiranë, në kuadër të hetimeve të koordinuara nga Drejtoria Distrektuale Antimafia e Barit dhe Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Shqipëri.
Vrasje e paramenduar me rrethanë rënduese të metodës mafioze, tentativë zhvatjeje, mbajtje dhe armëmbajtje pa leje të armëve të zjarrit dhe municionit, ndihmë pas kryerjes së krimit, shkelje e masave të parandalimit personal, si dhe pastrim i parave në mënyrë ndërkombëtare nga Italia në Shqipëri; këto janë akuzat që u ngarkohen, në mënyra të ndryshme, 15 personave, mes të cilëve katër gra, të cilat këtë mëngjes i janë nënshtruar masave të sigurisë të lëshuara me kërkesë të DDA-së së Barit dhe Prokurorisë së Posaçme shqiptare, të koordinuara nga Eurojust.
Janë arrestuar ekzekutorët e dyshuar të vrasjes së berberit. Mes të hetuarve janë tre të dyshuar si përgjegjës për vrasjen, përfshirë autorin e dyshuar kryesor: Igli Kamberi, 41-vjeçari shqiptar që kontrollonte dhe menaxhonte shpërndarjen e lëndëve narkotike në Barletta.
Me të ndodheshin, në momentin e krimit, edhe dy italianë, një burrë dhe një grua nga Barletta, të cilët dyshohet se kanë ndihmuar në zhdukjen e gjurmëve të krimit dhe “kanë mosraportuar te autoritetet gjyqësore atë që dinin”, shpjegojnë hetuesit.
Viktima u dogj mes gomave pas një përplasjeje dhe të shtënash. Sipas hetimeve, Diviesti u vra nga dy persona dhe krimi ndodhi pas një tentative zhvatjeje për një borxh prej 500 eurosh, i cili më pas u ul në 300 euro për shkak të marrjes me qira të një makine në favor të të dyshuarit kryesor, 41-vjeçarit Igli Kamberi.
“Diviesti (viktima) ka kundërshtuar kilometrazhin e makinës së marrë me qira dhe kjo sjellje është interpretuar si fyerje, sepse 26-vjeçari ka vënë në dyshim rolin dominues të 41-vjeçarit, fjalën e tij. Një fyerje që sipas gjuhës më të vjetër të pushtetit mafioz duhet larë me gjak”, ka shpjeguar prokurori shtesë Giuseppe Gatti, koordinator i DDA-së së Barit.
“Frika mbetet arma më efektive mbi të cilën ushtrohet presioni, dhe këtë e tregon një deklaratë e një miku të 26-vjeçarit, i cili pasi kishte treguar për tentativën e zhvatjes dhe pas gjetjes së trupit të pajetë, është kthyer te hetuesit për të tërhequr deklaratën, sepse kishte përmendur persona që sipas tij ishin të rrezikshëm”, ka vijuar Chimienti.
Shkatërrimi i trupit të 26-vjeçarit është “një mesazh për të gjithë: kush gabon, paguan. Me gjak”, ka theksuar prokurori Roberto Rossi.
