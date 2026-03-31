S&P 500 6,432 ▲1.38 % DOW 45,701 ▲1.07 % NASDAQ 21,185 ▲1.88 % NAFTA 103.67 ▲0.77 % ARI 4,650 ▲2.03 % S&P 500 6,432 ▲1.38 % DOW 45,701 ▲1.07 % NASDAQ 21,185 ▲1.88 % NAFTA 103.67 ▲0.77 % ARI 4,650 ▲2.03 %
EUR/USD 1.1467 EUR/GBP 0.8691 EUR/CHF 0.9172 EUR/ALL 96.0230 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4064 EUR/TRY 51.0038 EUR/JPY 183.15 EUR/CAD 1.5967 EUR/USD 1.1467 EUR/GBP 0.8691 EUR/CHF 0.9172 EUR/ALL 96.0230 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4064 EUR/TRY 51.0038 EUR/JPY 183.15 EUR/CAD 1.5967
‘Borxhin e keni larë në 1999’, para ndeshjes me Turqinë restoranti në Prishtinë ofron kafe e çaj falas për tifozët turq

Një restorant në Prishtinë ka zgjedhur një mënyrë ndryshe për të pritur tifozët turq që kanë ardhur për ndeshjen e mbrëmjes, duke u ofruar kafe dhe çaj falas.

Gjesti simbolik është bërë publik përmes një fotografie të vendosur në hyrje të lokalit, e cila po qarkullon me shpejtësi në rrjete sociale.

“Sot rivalë, por gjithmonë miq”, shkruhet në tabelë, ndërsa mesazhi vijon me një falënderim të drejtpërdrejtë: “Kafe dhe çaj falas për tifozët turq. Borxhin e keni larë në 1999”.

Ky veprim është parë nga mediat në Kosovë si një shenjë mirënjohjeje dhe respekti, pavarësisht rivalitetit sportiv në fushë.

Ndërkohë, ndeshja Kosovë–Turqi zhvillohet sonte në stadiumin “Fadil Vokrri”, me fillim nga ora 20:45, dhe pritet të sjellë emocione të forta për tifozët e të dyja skuadrave.

Lexo Gjithashtu