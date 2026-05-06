Tiranë 13°C · Vranët 06 May 2026
S&P 500 7,259 ▲0.81%
DOW 49,298 ▲0.73%
NASDAQ 25,326 ▲1.03%
NAFTA 102.49 ▲0.22%
ARI 4,560 ▼0.19%
EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925 EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
BTC $81,232 ▲ +1.43% ETH $2,371 ▲ +0.67% XRP $1.4177 ▲ +1.64% SOL $86.7100 ▲ +2.98%
Ja pse Greqia po bëhet destinacioni i qetësisë në Europë

Njerëzit sot po ndryshojnë mënyrën si udhëtojnë. Në vend të udhëtimeve të shpejta dhe me shumë destinacione, po zgjedhin pushime më të ngadalta, me më pak lëvizje.

Një nga arsyet kryesore është mbingarkesa turistike. Shumë vende të njohura janë shumë të mbushura me vizitorë, gjë që e bën pushimin më pak relaksues. Prandaj, njerëzit po kërkojnë vende më të qeta.

Sipas Solmar Villas, janë analizuar mbi 160 destinacione në botë për të gjetur vendet më relaksuese. Nga ky studim, 70% e 10 destinacioneve më të qeta për verën 2026 ndodhen në Greqi.

Renditja e destinacioneve më të qeta është kjo:

• Alonissos, Greqi – 30.5/40

• Kefalonia, Greqi – 30.4/40

• Peloponezi, Greqi – 30.3/40

• Skopelos, Greqi – 30.2/40

• Lefkada, Greqi – 30.2/40

• Gadishulli Mani, Greqi – 30.1/40

• El Hierro, Spanjë – 30.0/40

• Naxos, Greqi – 30.0/40

• Koh Yao Noi, Tajlandë – 30.0/40

• Paxos, Greqi – 29.9/40

• Anguilla (Territor Britanik) – 29.9/40

Studimi ka marrë parasysh disa faktorë si sa të mbushura janë vendet me njerëz, natyrën, klimën, sigurinë, koston e pushimeve.

Në përgjithësi, përfundimi është se njerëzit po zgjedhin gjithnjë e më shumë pushime të qeta, larg zhurmës dhe stresit, dhe ishujt e Greqisë po dalin si një nga zgjedhjet më të preferuara në botë.

 

