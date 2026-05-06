Momenti i shkurtër i Bad Bunny me familjen Kardashian-Jenner në Met Gala 2026
Bad Bunny riktheu vëmendjen e medias gjatë Met Gala 2026, ku parakaloi në tapetin e kuq më 4 maj me një veshje të frymëzuar nga mosha e tretë, në përputhje me temën e ngjarjes “Arti i Kostumeve”.
Sipas TV Klan, një video që u përhap në rrjetet sociale tregoi se këngëtari u ndal për të përqafuar Kris Jenner dhe më pas përkulje për të përshëndetur Kim Kardashian. Kendall Jenner u shfaq më e ndarë fizikisht nga pjesa tjetër e familjes, me një fustan të personalizuar nga Gap Studio, i dizajnuar nga Zac Posen, ndërsa Kylie ishte e veshur me Schiaparelli. Takimi mes Bad Bunny dhe anëtarëve të familjes ishte i shkurtër, por përplasjet nuk duken të jenë të ftohta, ndërsa më herët në vit modelja u pa duke e mbështetur artistin gjatë performancës së tij në Super Bowl Halftime Show.
Çifti pati një lidhje që nisi në 2023, pas ndarjes së Kendall nga Devin Booker; në fillim marrëdhënia u përshkrua si jo shumë serioze. Sipas intervistave të mëparshme, këngëtari ka preferuar të mbajë jetën e tij private larg mediave, siç është shprehur në një intervistë për Vanity Fair. Pas disa rikthimesh dhe pauzash, ata u ndanë përfundimisht në 2024.
Megjithatë, duket se marrëdhëniet mbeten relativisht të qeta dhe Kendall ka theksuar se aktualisht po shijon lirinë dhe nuk ndihet gati për krijimin e një familjeje. Raporton TV Klan se momentet e shkurtëra të këtij takimi u pritën me interes nga publiku dhe mediat.
