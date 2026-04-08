S&P 500 6,783 ▲2.51%
DOW 47,910 ▲2.85%
NASDAQ 22,635 ▲2.8%
NAFTA 96.40 ▼14.65%
ARI 4,756 ▲1.51%
EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8725 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8456 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3660 EUR/TRY 51.8303 EUR/JPY 185.10 EUR/CAD 1.6132
BTC $71,453 ▲ +2.88% ETH $2,215 ▲ +4.52% XRP $1.3525 ▲ +2.59% SOL $83.2800 ▲ +1.7%
Bosnje-Itali nuk mbaron kurrë, letra ku Donnarumma kishte shënimet e penalltive të rivalëve del në ankand

· 1 min lexim

Quhet Afan Cizmic dhe është vetëm 14 vjeç, por me veprimin që bëri gjatë penalltive që vendosën ndeshjen mes Bosnje Hercegovinës dhe Italisë ”kualifikoi” vendin e tij në Botërorin “SHBA, Kanada dhe Meksikë 2026”.

Djaloshi që kapte topat pas porte arriti që të merrte letrën ku portieri i Italisë kishte shënuar anën se ku preferonin që të ekzekutonin penalltitë lojtarët vendas. Ai tha se mori këtë vendim kur pa Donnarumma-n që i grisi letrën portierit të Bosnjes, Vasilj.

14-vjeçari shpejgoi se letrën që i mori italianit e ka ruajtur dhe se shumë shpejt do të jetë pjesë e një ankandi. Cizmic ka vendosur se edhe çfarë do të bëjë me shumën që do të përfitojë, e cila është e destinuar të shkojë për bamirësi.

Lexo Gjithashtu