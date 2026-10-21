Bournemouth, Rose: E respektojmë historinë e Milanit, por duam të fitojmë
“Është një ëndërr; Milani është një klub gjigant. Do të përpiqemi të japim më të mirën, veçanërisht për tifozët.” Në prag të ndeshjes së Ligës së Evropës, trajneri i Bournemouthit, Marco Rose, foli për mediat duke deklaruar:
“Respekt i tepërt për Milanin? Jo, absolutisht jo. I njoh djemtë e mi; ata janë këtu për të fituar. Për më tepër, luajmë në shtëpi. E respektojmë historinë e Milanit, por besojmë se jemi në një pozicion të mirë dhe duam të fitojmë.”
Dy fitoret në dy ndeshjet e para konfirmojnë se skuadrat angleze po shkëlqejnë në Europë: “Premier League është e veçantë; është më e mira në botë. Ka një cilësi të jashtëzakonshme dhe duhet të luftosh në çdo ndeshje qoftë edhe për të marrë një pikë.
Edhe klubet më të vogla, si Bournemouthi, vihen vërtet në provë. Por ne jemi optimistë: kemi dy fitore deri më tani në Europë dhe po përmirësohemi në kampionat – duam të fitojmë sërish nesër në mbrëmje.”
Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.