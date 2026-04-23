EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011
BTC $77,655 ▼ -0.62% ETH $2,322 ▼ -2.95% XRP $1.4157 ▼ -2.63% SOL $85.6000 ▼ -3.29%
Politika

Bozdo kërkon interpelancë urgjente me ministrin Karakaçi, Peleshi: Do shqyrtohet në seancën e radhës

· 2 min lexim

Deputeti i Partisë Demokratike, Eno Bozdo, ngriti sot në Kuvend shqetësimin për moszhvillimin ende të një interpelance urgjente të kërkuar nga 7 deputetë të opozitës me Ministrin e Energjisë, duke e cilësuar çështjen të rëndësishme për sektorin e hidrokarbureve.

Në fjalën e tij në seancë plenare, Bozdo deklaroi se kërkesa për interpelancë është depozituar tre javë më parë dhe lidhet me problematika në sektor, përfshirë edhe çështjen e rezervës së sigurisë së naftës, e cila sipas tij duhet të ekzistojë dhe nuk është e garantuar. Ai kërkoi gjithashtu sqarime mbi masat që do të merren në rast përkeqësimi të situatës në furnizim.

“Prej 3 javësh është depozituar një kërkesë nga 7 deputetë të PD për një interpelancë urgjente me ministrin e energjisë, fokus te sektori i hidrokarbureve, te rezerva e sigurisë së naftës që do duhej të ekzistonte dhe nuk ekziston, te gjithë problematikat me sektorët e veçantë që furnizohen me këtë, te masat e marra nëse situata do komplikohet. Ende nuk është në kalendar edhe pse kemi 3 javë që është depozituar.”, tha Bozdo.

Në përgjigje, Kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, sqaroi se kërkesa është e përfshirë në kalendarin parlamentar dhe do të shqyrtohet në seancën e radhës. Ai theksoi se, sipas rregullores, në një seancë mund të zhvillohen maksimumi dy interpelanca urgjente, ndërsa sot janë parashikuar dy të tilla dhe katër interpelanca të zakonshme.

Peleshi shtoi se interpelanca e kërkuar nga deputetët e PD-së do të trajtohet në seancën pasardhëse, në përputhje me kalendarin e punimeve të Kuvendit.

“Është në kalendar, në seancën e radhës. Sot kemi 6 interpelanca dhe kemi një kufizim në rregullore. S’mund të ketë më shumë se 2 interpelanca urgjente në një seancë. Sot kemi 2 interpelanca urgjente dhe 4 të zakonshme. Në seancën e radhës do jetë interpelanca juaj.”, tha Peleshi.

