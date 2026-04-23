Bozdo kërkon interpelancë urgjente me ministrin Karakaçi, Peleshi: Do shqyrtohet në seancën e radhës
Deputeti i Partisë Demokratike, Eno Bozdo, ngriti sot në Kuvend shqetësimin për moszhvillimin ende të një interpelance urgjente të kërkuar nga 7 deputetë të opozitës me Ministrin e Energjisë, duke e cilësuar çështjen të rëndësishme për sektorin e hidrokarbureve.
Në fjalën e tij në seancë plenare, Bozdo deklaroi se kërkesa për interpelancë është depozituar tre javë më parë dhe lidhet me problematika në sektor, përfshirë edhe çështjen e rezervës së sigurisë së naftës, e cila sipas tij duhet të ekzistojë dhe nuk është e garantuar. Ai kërkoi gjithashtu sqarime mbi masat që do të merren në rast përkeqësimi të situatës në furnizim.
“Prej 3 javësh është depozituar një kërkesë nga 7 deputetë të PD për një interpelancë urgjente me ministrin e energjisë, fokus te sektori i hidrokarbureve, te rezerva e sigurisë së naftës që do duhej të ekzistonte dhe nuk ekziston, te gjithë problematikat me sektorët e veçantë që furnizohen me këtë, te masat e marra nëse situata do komplikohet. Ende nuk është në kalendar edhe pse kemi 3 javë që është depozituar.”, tha Bozdo.
Në përgjigje, Kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, sqaroi se kërkesa është e përfshirë në kalendarin parlamentar dhe do të shqyrtohet në seancën e radhës. Ai theksoi se, sipas rregullores, në një seancë mund të zhvillohen maksimumi dy interpelanca urgjente, ndërsa sot janë parashikuar dy të tilla dhe katër interpelanca të zakonshme.
Peleshi shtoi se interpelanca e kërkuar nga deputetët e PD-së do të trajtohet në seancën pasardhëse, në përputhje me kalendarin e punimeve të Kuvendit.
“Është në kalendar, në seancën e radhës. Sot kemi 6 interpelanca dhe kemi një kufizim në rregullore. S’mund të ketë më shumë se 2 interpelanca urgjente në një seancë. Sot kemi 2 interpelanca urgjente dhe 4 të zakonshme. Në seancën e radhës do jetë interpelanca juaj.”, tha Peleshi.
